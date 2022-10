OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Santé Canada indique que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Promoted Use Hazard Identified Company Action Taken Brilliant Skin Rejuvenating Facial Cream Crème éclaircissante pour la peau L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de trétinoïne Glamouroza E-retail Red Deer (Alberta) Retiré du marché Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner Crème éclaircissante pour la peau L'analyse du produit par Santé Canada a révélé la présence de trétinoïne Glamouroza E-retail Red Deer (Alberta) Retiré du marché

