Produits de santé non homologués étiquetés comme contenant des ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance, contrôlés ou autres

Produits de santé non homologués étiquetés comme contenant des ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance, contrôlés ou autres Problème: Produits de santé - Produits non homologués; sécurité des produits

Produits de santé - Produits non homologués; sécurité des produits Ce qu'il faut faire: Cessez immédiatement d'utiliser tout produit obtenu auprès d'Ezra Healing. Consultez un professionnel de la santé qualifié si vous avez utilisé ces produits et avez des inquiétudes concernant votre santé. N'achetez pas et n'utilisez pas de médicaments non homologués. N'achetez que des médicaments sur ordonnance auprès de pharmacies légitimes.

Produits visés

Les médicaments sur ordonnance et les médicaments réglementés saisis chez Ezra Healing comprennent :

Produit Ingrédient Aziell-250 L'étiquette indique la présence d'azithromycine Doxy-Tab L'étiquette indique la présence de doxycycline Doxytop-100 L'étiquette indique la présence de doxycycline Hqcheal 200 L'étiquette indique la présence d'hydroxychloroquine Ezra VIT I L'étiquette indique la présence d'ivermectine Iverheal Cream 1% L'étiquette indique la présence d'ivermectine Iverhuman 12 L'étiquette indique la présence d'ivermectine Iversun-12 L'étiquette indique la présence d'ivermectine Vit-I 1% L'étiquette indique la présence d'ivermectine Vit-I L'étiquette indique la présence d'ivermectine VIT-M L'étiquette indique la présence de mébendazole Mebentel 500 L'étiquette indique la présence de mébendazole Niclobest 500 L'étiquette indique la présence de niclosamide Testoheal gel L'étiquette indique la présence de testostérone Ezra D3 L'étiquette indique la présence de vitamine D3 (niveau de prescription) Sunforce Vitamin D3 60K L'étiquette indique la présence de vitamine D3 (niveau de prescription)

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre plusieurs produits pharmaceutiques non homologués saisis chez Ezra Healing, situé au 100-2041, avenue Harvey, à Kelowna, en Colombie-Britannique. Les étiquettes de ces produits indiquent qu'ils contiennent des ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance, réglementés ou autres, et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été évalués en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité et qu'ils peuvent présenter divers risques graves pour la santé. Ils pourraient contenir des ingrédients dangereux, tels que des médicaments sur ordonnance ou réglementés, ainsi que des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non être indiqués sur l'étiquette. La teneur en ingrédients actifs peut être supérieure ou inférieure à celle indiquée, et ces ingrédients peuvent interagir avec d'autres médicaments et aliments.

De plus, le matériel promotionnel d'Ezra Healing fait des allégations non fondées selon lesquelles ces produits peuvent traiter des affections médicales graves, comme le cancer.

Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié, car ils sont destinés à traiter des affections spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Au Canada, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs que sur ordonnance.

Santé Canada s'efforce de faire cesser la publicité et la vente de ces produits, et collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'empêcher leur importation. Si d'autres problèmes de sécurité sont identifiés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques, y compris la communication de mises à jour, si nécessaire.

Ce qu'il faut faire

Informations supplémentaires

Contexte

L'azithromycine est un antibiotique délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certaines infections bactériennes. Elle ne doit pas être utilisée par les personnes allergiques à l'azithromycine ou à des médicaments similaires, ou qui ont des antécédents de problèmes hépatiques associés à l'utilisation de l'azithromycine. L'azithromycine a été associée à des problèmes hépatiques graves, tels que l'hépatite, la jaunisse et l'insuffisance hépatique, dont certains peuvent entraîner la mort. L'azithromycine peut provoquer un rythme cardiaque anormal pouvant conduire à un évanouissement ou à une mort cardiaque subite. Une mauvaise utilisation ou une surconsommation peut entraîner une résistance aux antibiotiques. L'azithromycine peut provoquer des réactions allergiques graves avec des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement du visage, de la bouche ou de la gorge, et des éruptions cutanées ou des cloques graves.

La doxycycline est un antibiotique délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certaines infections bactériennes. Elle ne doit pas être utilisée par les personnes allergiques à la doxycycline ou à des médicaments similaires, par les personnes atteintes de myasthénie grave (une maladie musculaire) ou par les personnes prenant de l'isotrétinoïne. La doxycycline peut accroître la pression autour du cerveau (hypertension intracrânienne bénigne), ce qui peut provoquer des maux de tête, des nausées, des vomissements et une perte de vision; l'utilisation d'isotrétinoïne peut augmenter ce risque. La doxycycline peut réduire l'efficacité des pilules contraceptives. La doxycycline ne doit pas être utilisée pendant la grossesse, car elle pourrait entraîner des modifications des dents et des os du fœtus. La doxycycline peut réduire l'efficacité des pilules contraceptives. Elle ne doit pas non plus être utilisée par les patientes qui allaitent, car elle passe dans le lait maternel et peut provoquer une décoloration des dents du bébé. De même, elle ne doit pas être utilisée chez les enfants de moins de 8 ans, car elle peut affecter leurs os et provoquer une décoloration permanente des dents. Lors de la prise de doxycycline, l'exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets doit être évitée, car elle peut accroître la sensibilité de la peau et entraîner de graves coups de soleil. La prise de doxycycline avec d'autres médicaments peut provoquer des réactions graves et influencer les effets des médicaments. Une mauvaise utilisation ou une surutilisation peut entraîner une résistance aux antibiotiques.

L'hydroxychloroquine est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter le paludisme et certaines maladies auto-immunes, notamment le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. L'hydroxychloroquine est associée à des effets secondaires graves, notamment des problèmes cardiaques et rythmiques (pouvant causer la mort), des lésions rétiniennes, une hypoglycémie sévère, des troubles sanguins, des lésions musculaires et nerveuses, ainsi que d'autres problèmes graves. Le risque de ces effets secondaires peut s'accroître à des doses plus élevées ou en cas d'utilisation concomitante avec d'autres médicaments, tels que l'antibiotique azithromycine. Certaines personnes peuvent être particulièrement vulnérables aux effets secondaires de l'hydroxychloroquine, notamment les enfants et les patients âgés, ainsi que les personnes souffrant de troubles sous-jacents tels que des troubles cardiaques, rénaux, hépatiques ou autres. Les patients ne doivent utiliser l'hydroxychloroquine que sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié.

L'ivermectine est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certaines infections parasitaires causées par des vers. L'ivermectine peut être associée à des effets secondaires graves, en particulier si elle est prise à fortes doses. Ces effets secondaires comprennent une hypotension artérielle, des vertiges, des réactions allergiques graves, une aggravation de l'asthme, des problèmes hépatiques et une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma.

Le mébendazole est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certaines infections parasitaires par des vers. Le mébendazole peut être associé à des effets secondaires graves, en particulier s'il est pris à fortes doses. Ces effets secondaires comprennent des réactions allergiques graves, des troubles sanguins, hépatiques et rénaux, ainsi que des convulsions. L'utilisation du mébendazole doit être évitée chez les nourrissons, les femmes enceintes et les patients prenant des médicaments contenant du métronidazole.

Le niclosamide est un médicament utilisé pour traiter certaines infections parasitaires causées par des vers. Son utilisation chez les humains ou les animaux n'est actuellement pas approuvée au Canada. Le niclosamide peut provoquer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la constipation, des étourdissements et de la somnolence.

Les composés de testostérone, tels que le propionate de testostérone, le phénylpropionate de testostérone, l'isocaproate de testostérone, le canoate de testostérone, l'énanthate de testostérone et le décanoate de testostérone, sont des stéroïdes anabolisants synthétiques. Ils ont été associés à de nombreux risques importants pour la santé, dont certains sont permanents et peuvent même être mortels. Ces composés peuvent entraîner des effets secondaires graves, notamment des problèmes cardiaques, une rétention d'eau, des changements d'humeur, des troubles du sommeil et de la respiration, des lésions rénales, des troubles digestifs, des douleurs musculaires et articulaires, et un taux élevé de lipides sanguins. Chez les hommes, ils peuvent entraîner une infertilité, une réduction de la taille des testicules, une augmentation du volume des seins et des problèmes de prostate. Chez les femmes, ils peuvent provoquer l'apparition de caractéristiques masculines telles que la pilosité faciale, une voix plus grave et la perte de cheveux. Chez les enfants, ils peuvent perturber la croissance normale et la puberté. Ils peuvent également créer une dépendance, et une exposition accidentelle chez les enfants peut entraîner un développement sexuel précoce. Ces composés ne doivent pas être utilisés par les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou rénale, d'hypertension artérielle, de diabète ou ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de caillots sanguins, et ils ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement.

La vitamine D est considérée comme un médicament sur ordonnance lorsqu'elle est prise par voie orale à des doses supérieures à 2 500 unités internationales (UI) par jour. Une trop grande quantité de vitamine D peut entraîner une « intoxication » à la vitamine D, qui peut provoquer une faiblesse, de la fatigue, de la somnolence, des maux de tête, un manque d'appétit, une sécheresse buccale, un goût métallique, des nausées, des vomissements, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, un manque de coordination et une faiblesse musculaire. À long terme, une consommation excessive de vitamine D peut augmenter le taux de calcium, ce qui peut entraîner un durcissement des vaisseaux sanguins, des organes et des reins. Les femmes enceintes, en particulier, ne doivent pas prendre de vitamine D au-delà de la dose journalière tolérable pour les adultes (4 000 UI). La prise de doses élevées de vitamine D pendant la grossesse peut entraîner une augmentation du taux de calcium, ce qui peut présenter des risques pour le nouveau-né.

Renseignements aux médias: Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public: (613) 957-2991, 866 225-0709, [email protected]