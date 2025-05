Produit : Comprimés d'ézétimibe 10 mg de Sivem

Comprimés d'ézétimibe 10 mg de Sivem Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : Si votre flacon de comprimés d'ézétimibe 10 mg contient des comprimés de périndopril 4 mg, ou si vous n'êtes pas sûr, rapportez-le immédiatement à votre pharmacie. Si vous ne pouvez pas rapporter vos comprimés à la pharmacie immédiatement, consultez votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des effets secondaires graves, notamment des symptômes d'une réaction allergique grave, tels que des difficultés à respirer ou à avaler, ou un gonflement important des lèvres, de la bouche ou de la gorge.

Produits concernés

Produit DIN Numéro du lot Date d'expiration Comprimés d'ézétimibe 10 mg de Sivem 02429659 100063638 2026-07-31

Problème

La société Sivem Pharmaceuticals ULC procède au rappel d'un lot de comprimés d'ézétimibe 10 mg, car certains flacons pourraient également contenir des comprimés de périndopril 4 mg. La prise de périndopril alors que le médicament prescrit est l'ézétimibe peut présenter des risques graves pour la santé.

L'ézétimibe est un médicament sur ordonnance utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 10 ans et plus pour réduire le taux de cholestérol et d'autres graisses dans le sang. Le périndopril est un médicament sur ordonnance utilisé chez les adultes pour traiter l'hypertension artérielle.

Les patients qui ne prennent pas habituellement du périndopril peuvent présenter des effets secondaires tels qu'une baisse de la tension artérielle, des étourdissements, des vertiges ou des évanouissements. D'autres effets possibles comprennent des maux de tête, de la toux ou des troubles gastro-intestinaux (p. ex., nausées, vomissements ou diarrhée). Le risque peut être plus élevé chez les personnes qui ont une tension artérielle basse, des problèmes rénaux ou qui prennent d'autres médicaments qui agissent sur la tension artérielle. Les patients qui prennent un médicament sans le savoir pourraient également avoir une réaction allergique grave à ce médicament.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de la société, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

Vérifiez votre flacon de médicaments pour vous assurer qu'il ne contient que des comprimés d'ézétimibe 10 mg de Sivem. L'ézétimibe 10 mg de Sivem est un comprimé blanc oblong, portant l'inscription « 93 » gravée sur une face et « A11 » sur l'autre. Le périndopril 4 mg est un comprimé oblong vert clair tacheté, portant l'inscription « 4 » gravée sur une face et aucune inscription sur l'autre. Le comprimé est sécable (rainuré) sur les deux bords centraux.

Si le flacon contient des comprimés inhabituels ou si vous avez des doutes, rapportez-le immédiatement à votre pharmacie. Votre pharmacien vérifiera les comprimés et vous fournira un produit de remplacement, si nécessaire.

Si vous ne pouvez pas rapporter les comprimés à la pharmacie immédiatement, consultez votre pharmacien ou votre médecin pour obtenir des conseils supplémentaires.

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des effets secondaires graves (p. ex., des étourdissements, des vertiges ou des évanouissements, ou une réaction allergique grave).

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, communiquez avec Sivem Pharmaceuticals en composant le 1-855-757-4836 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] .

. Signalez tout effet secondaire ou plainte lié à un produit de santé à Santé Canada .

Renseignements supplémentaires pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les flacons de comprimés d'ézétimibe 10 mg de Sivem avant de les délivrer afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de comprimés de périndopril 4 mg. Signalez tout flacon inhabituel ou tout autre problème à la société et à Santé Canada .

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]