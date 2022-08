OTTAWA, ON , le 22 août 2022 /CNW/ - - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) sollicite les candidatures de personnes intéressées à devenir membres de son Comité consultatif autochtone (le Comité). Ce processus vise à sélectionner des candidats pour remplacer les membres actuels dont le mandat expire en mars 2023.

Le Comité fournit des conseils d'experts et un soutien au travail de l'Agence avec les peuples autochtones dans l'élaboration d'un large éventail de politiques et d'orientations liées aux évaluations d'impact.

Le Comité comprend des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits ou des membres nommés par un corps dirigeant autochtone. La représentation des trois différents peuples autochtones permet de faire en sorte que le Comité apporte une perspective élargie et inclusive qui reflète les droits, les intérêts, les priorités et la situation uniques des peuples autochtones au Canada.

Pour plus d'informations sur les critères d'admissibilité et le processus de candidature, veuillez consulter l'appel de candidatures.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 novembre 2022.

L'Agence sollicite également des candidatures pour son Comité consultatif technique des sciences et des connaissances, qui fournit des conseils d'experts sur des sujets liés à l'évaluation d'impact, ainsi qu'aux évaluations régionales et stratégiques. Pour plus de détails, veuillez consulter l'appel de candidatures du Comité consultatif technique des sciences et des connaissances.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour toute question concernant le présent appel de candidatures, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse [email protected]