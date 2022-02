Avis - Produits non homologués, notamment des suppléments qui aident à l'entraînement, ainsi que des « poppers », sont retirés de la vente au détail parce qu'ils présenteraient de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris les mesures que les Canadiens et les Canadiennes peuvent prendre, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les membres de la population canadienne sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise HD Muscle PreHD Preworkout Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Insane Labz Psychotic Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de l'extrait de rauwolfia

vomitoria (std. min. 90% alpha

yohimbine) Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Insane Labz Redrum Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

l'extrait de rauwolfia vomitoria

(std. min. 90% alpha yohimbine) Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Iron Brothers Thermo Burn Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence

de yohimbine Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Libido Support Yohimbine HCl Amélioration de la performance sexuelle et perte de poids L'étiquette indique la présence

de yohimbine Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Limited Gangster Series MYO-TKO Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

l'écorce de yohimbé et de la

cardarine GW-501516 Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-CARD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

cardarine GW-501516 Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-HGH Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

MK-677 Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-RAD Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

RAD 140 testolone Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-S4 Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de

andarine Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-STA Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence d'ostarine

MK-2866 Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant MYO-YK Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de myostine

YK-11 Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant NutriFitt Serum Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de yohimbine

et de l'extrait de rauwolfia vomitoria Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Phenon Supplément à l'entraînement L'étiquette indique la présence de rauwolscine (

aussi connue sous le nom d'alpha-yohimbine) Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Revive Yohimbine HCl Perte de poids L'étiquette indique la présence de yohimbine Reflex Supplements 3 - 205, 3e Avenue O Cochrane, AB Saisi chez le détaillant Gold Rush «Poppers» L'analyse de produits ayant des emballages semblables

(saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite

d'isobutyle. Shiny Poppers (site Web) Retiré du site Web Jungle Juice Pulse Black Extreme «Poppers» L'analyse de produits ayant des emballages semblables

(saisis précédemment) a révélé la présence de nitrites

d'alkyle. Shiny Poppers (site Web) Retiré du site Web Super Red Rush «Poppers» L'analyse de produits ayant des emballages semblables

(saisis précédemment) a révélé la présence de nitrite

d'isobutyle. Shiny Poppers (site Web) Retiré du site Web

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]