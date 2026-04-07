AVIS - Point de presse de Christine Labrie, André Lebon et Charlie Dudemaine - 10h30

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée solidaire, Christine Labrie tiendra un point de presse mercredi 8 avril à 10h30, devant le Palais de justice de Montréal, avec André Lebon, Vice-Président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et protection de la jeunesse, et Charlie Dudemaine, avocat.e en droit familial et de la jeunesse, à l'occasion du dépôt du projet de loi de Mme. Labrie sur la protection des enfants et parents victimes de violence familiale.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 08 avril 2026

Heure : 10h30

Lieu : Palais de justice de Montréal, 10 Rue Saint-Antoine E

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]