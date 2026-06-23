Avis aux médias - Haroun Bouazzi remet une médaille à des citoyens ayant participés à une flottille humanitaire vers Gaza

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député solidaire de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, remettra une médaille du député de l'Assemblée nationale à Cynthia Lemay, Ehab Lotayef, Olivier Huard et Safa Chebbi, membres de la plus récente flottille humanitaire vers Gaza. La remise de médaille aura lieu le 25 juin 2026, au bureau de M. Bouazzi à partir de 16h.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y assister doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

AIDE-MÉMOIRE

Date : 25 juin 2026

Heure : 16h

Lieu : 1421, rue Fleury Est Montréal, H2C 1R9

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]