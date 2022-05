OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ -

Résumé

Produit : Préparations conçues pour les bébés ayant des allergies alimentaires

Préparations conçues pour les bébés ayant des allergies alimentaires Problème : Pénurie

Pénurie Ce qu'il faut faire : Discutez avec un professionnel de la santé des besoins de votre bébé et des produits de substitution possibles. Ne faites pas de préparation maison, n'utilisez pas d'autres succédanés de lait et n'achetez pas de préparation pour nourrissons ou de lait maternel de source inconnue. Si vous alternez allaitement et biberons, essayez de maintenir votre approvisionnement en lait maternel et consultez un professionnel de la santé si vous désirez obtenir des conseils pour un régime sans allergènes.

L'enjeu

La fermeture d'une grande usine de fabrication de préparations pour nourrissons par Abbott Laboratories aux États-Unis (fabricant de SimilacMDAlimentum)MD, a entraîné une pénurie mondiale de ces produits. Le Canada connaît une pénurie de préparations pour nourrissons conçues pour les bébés ayant des allergies alimentaires et certaines conditions médicales.

Il existe deux types de préparation pour bébés souffrant d'allergies alimentaires : celles qui sont fortement hydrolysées et celles qui sont fabriquées à base d'acides aminés. Dans certaines provinces, l'offre de ces produits ne répond pas à la demande.

Cette situation peut être pénible pour les parents, et Santé Canada fait tout en son pouvoir pour atténuer la situation et offrir aux parents des solutions de rechange saines et sécuritaires. Le Ministère a diffusé une politique provisoire qui recommande le pouvoir discrétionnaire d'application de la loi visant à faciliter l'importation de préparations équivalentes et sans danger pour nourrissons, qui ont été approuvées par des autorités réglementaires étrangères ou dont la vente est autorisée dans des pays étrangers fabriqués selon des normes semblables à celles du Canada. La politique provisoire comprend une liste de produits admissibles, qui est actualisée régulièrement.

La pénurie, qui touche surtout les préparations hydrolysées, exerce des pressions supplémentaires sur l'approvisionnement limité de préparations à base d'acides aminés. Les préparations à base d'acides aminés sont cruciales pour les nourrissons susceptibles de réactions allergiques sévères (anaphylactique). Il est donc impératif que les médecins ne prescrivent ces produits qu'aux nourrissons qui en ont besoin.

Santé Canada surveille l'approvisionnement de très près et travaille avec les fabricants afin d'importer ces produits dans la mesure du possible. Certains fabricants ont accru leur production afin de rapidement offrir des produits de substitution, et Abbott collabore avec la Food and Drug Administration des États-Unis pour bientôt reprendre la production de façon sécuritaire dans son installation.

Si des renseignements supplémentaires sur l'innocuité ou l'approvisionnement sont accessibles, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les membres de la population canadienne au besoin.

Ce que vous devriez faire

Discutez avec un professionnel de la santé, comme votre médecin ou votre pharmacien, des besoins de votre nourrisson et des produits de substitution possibles ainsi que de la manière de les intégrer à son alimentation.

Si vous alternez allaitement et biberons, essayez de maintenir votre approvisionnement en lait maternel et consultez un professionnel de la santé si vous désirez obtenir des conseils pour un régime sans allergènes.

N'essayez pas de faire une préparation pour nourrissons maison : cela pourrait mettre la santé de votre bébé en danger. Les préparations commerciales pour nourrissons contiennent de nombreux nutriments importants qui ne peuvent pas être reproduits à la maison.

Évitez d'utiliser d'autres succédanés de lait comme le lait de vache, le lait de chèvre, le lait concentré et les boissons de soja ou de riz, car ces produits ne sont pas complets sur le plan nutritif.

Ne vous procurez pas de préparations pour nourrissons ou de lait maternel auprès de sources inconnues, comme un groupe en ligne ou une tierce personne.

Lorsque vous achetez des préparations pour nourrissons, laissez les préparations spéciales aux personnes ayant des bébés dont l'état de santé nécessite ces produits et évitez d'acheter de grandes quantités.

