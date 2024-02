KASHECHEWAN, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le grand chef Leo Friday, du Conseil Mushkegowuk, et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, annonceront une étape importante dans la protection d'un environnement marin crucial dans l'ouest de la baie James et le sud-ouest de la baie d'Hudson.

Seront également présents : le chef Gaius Wesley, de la Première Nation de Kashechewan, la chef Elizabeth Kataquapit, de la Première Nation de Fort Albany, et le chef Keith Corston, de la Nation crie de Chapleau.

Veuillez noter que cet avis est sujet à changement sans préavis.

Les détails sont les suivants :

Date : 21 février 2024 Heure : 11 h HNE Lieu : Gymnase

École secondaire Francine J Wesley,

Chemin St Andrews

Première Nation de Kashechewan, ON, P0L 1S0

Veuillez noter : L'événement sera également diffusé en direct sur Facebook Live sur la page Facebook du Conseil Mushkegowuk.

Il y aura également un point de presse en ligne entre 14 h 30 et 15 h HNE avec les porte-parole du Conseil Mushkegowuk et de Parcs Canada. Pour y assister, veuillez utiliser le lien suivant : https://zoom.us/j/94176522459?pwd=dEtVWkdhRHNwSnVvMHpLdTdpUFA0Zz09

Veuillez RSVP si vous êtes intéressé à participer.

