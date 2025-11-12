Nouvelles fournies parCollectif petite enfance
Plus de 410 municipalités lancent les festivités de cette semaine de mobilisation nationale pour les tout-petits au Québec
LAVAL, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du lancement de la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP), les médias sont invités à assister à la cérémonie officielle des levers de drapeaux thématiques. Organisée par le Collectif petite enfance, qui chapeaute la Grande semaine des tout-petits (GSTP), et Espace MUNI, chargé du programme Municipalité amie des enfants (MAE), la cérémonie aura lieu à Laval, le 17 novembre prochain.
Cette cérémonie inaugurera une initiative conjointe invitant l'ensemble des villes et municipalités au Québec à hisser les drapeaux thématiques GSTP et MAE au mât de leur hôtel de ville, en signe de soutien et d'engagement envers les tout-petits et leur famille.
À ce jour, plus de 410 municipalités ont confirmé leur participation à la GSTP, notamment en participant aux levers de drapeaux ou à travers d'autres initiatives diverses.
Seront présents :
Un.e élu.e du conseil municipal représentant le maire de Laval
Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Famille
Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de la Ville de Brossard
Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance
Près de 20 tout-petits lavallois
Date :
lundi 17 novembre 2025
Heure :
10 h
Lieu :
Centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand
3700, boul. Notre Dame
Laval, QC, H7V 1R4
Places de stationnement disponibles à l'arrière et dans les rues avoisinantes
(accès via la 75e avenue puis la rue Évariste-Leblanc)
La semaine du 17 au 23 novembre 2025 marquera la 10e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP), pilotée par le Collectif petite enfance. La thématique de cette édition anniversaire invite la société à dresser un bilan de la dernière décennie : quelles avancées et quels défis ont marqué les dix dernières années en petite enfance au Québec? Puis, comment rêvons-nous la prochaine décennie d'engagement pour les tout-petits?
RSVP : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, [email protected], 438 491-8579
