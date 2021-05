Problème

Santé Canada rappelle aux Canadiens de vérifier si le produit porte une marque de certification canadienne reconnue lorsqu'ils achètent des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone (CO) en ligne ou en magasin. Les produits qui ne portent pas une marque de certification canadienne reconnue peuvent ne pas répondre aux normes de rendement canadiennes et pourraient être défectueux. Cela pourrait présenter un risque pour les consommateurs qui ne seraient pas nécessairement alertés d'un incendie ou d'un incident lié au CO dans leur maison.

Au Canada, tous les produits électriques qui se connectent à une prise de courant ou au câblage de la maison doivent être certifiés selon les normes canadiennes. Cela comprend les détecteurs de fumée et de CO câblés et à piles. Les marques de certification canadiennes indiquent que ces produits ont été évalués par des laboratoires agréés par le Conseil canadien des normes et qu'ils sont conformes aux normes nationales.

Pour respecter les restrictions de santé publique et contribuer à réduire la propagation de la COVID-19, les Canadiens font plus souvent des achats en ligne. Le magasinage en ligne est un moyen de rester en sécurité, mais les Canadiens doivent être conscients que l'achat de certains produits en ligne comporte des risques.

Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou de CO, vérifiez s'il porte une marque de certification canadienne reconnue, comme CSA, cUL, ULC ou cETL, qui devrait apparaître directement sur le produit, et non seulement sur l'emballage. Si vous ne trouvez par l'information relative à la certification sur le site Web du produit, demandez au vendeur de confirmer que le produit est certifié selon les normes canadiennes et qu'il porte une marque de certification canadienne avant d'acheter le produit. Si vous avez des doutes, ne prenez pas le risque d'acheter ce produit.

Il est important de savoir de qui vous achetez; assurez-vous que le vendeur fournit ses coordonnées au cas où vous auriez des questions. Sachez que les plateformes de vente en ligne canadiennes courantes peuvent offrir des produits de vendeurs tiers qui n'exercent pas leurs activités au Canada. Il peut donc être plus difficile d'assurer le suivi de ces vendeurs. Assurez-vous de vérifier si les produits de consommation ont fait l'objet d'un rappel pour des raisons de santé ou de sécurité.

Les Canadiens sont invités à signaler tout incident de santé ou de sécurité lié à l'utilisation de ces produits ou de tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation.

Ce que vous devez faire

Remplacez immédiatement les détecteurs de fumée et de CO dans votre maison qui ne portent pas de marque de certification canadienne par des détecteurs qui en portent une, comme CSA, cUL, ULC ou cETL.

Jetez les produits conformément aux exigences en matière de déchets de produits électroniques en vigueur dans votre municipalité.

Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou de CO, assurez-vous qu'il porte une de certification canadienne reconnue directement sur le produit, et pas seulement sur l'emballage.

Vous trouverez quelques exemples de marques de certification canadiennes courantes que vous pouvez trouver sur les détecteurs de fumée et de CO ci-dessus.

Suivez les instructions du fabricant pour l'installation, l'entretien, la vérification et le remplacement du détecteur.

Familiarisez-vous avec le manuel d'instructions et les caractéristiques de votre détecteur pour vous assurer que vous pouvez entendre et reconnaître le son de l'alarme.

N'oubliez pas de tester vos détecteurs régulièrement et, pour les produits à piles, suivez les instructions du fabricant pour le remplacement des piles.

Sur le site Web de Santé Canada, vous trouverez d'autres renseignements sur les détecteurs de fumée et de CO, la sécurité-incendie chez vous, les empoisonnements au CO et l'achat de produits de consommation en ligne.

SOURCE Santé Canada

