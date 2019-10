Avis - LinkGlobal Food inc. rappelle le dentifrice non homologué « Yunnan Baiyao » parce qu'il contient un médicament d'ordonnance pouvant présenter de graves risques pour la santé

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous sa supervision parce qu'ils servent à traiter des maladies précises et qu'ils peuvent causer des effets secondaires graves. Les effets secondaires de l'acide tranexamique incluent vomissements, diarrhée, douleurs musculaires, problèmes oculaires, caillots (aux poumons ou aux jambes), accident vasculaire cérébral (AVC), problèmes de vision, réactions allergiques (éruption cutanée; enflure du visage, de la langue ou de la gorge; difficultés respiratoires), convulsions et étourdissements graves. L'acide tranexamique ne devrait pas être utilisé par les patients qui ont des antécédents ou des risques de caillots ou d'autres problèmes de coagulation sanguine, des antécédents de saignement au cerveau, des problèmes de perception des couleurs, des maladies du cœur ou des problèmes rénaux. Les personnes allergiques à l'acide tranexamique de même que celles qui sont enceintes ou qui allaitent ne devraient pas prendre d'acide tranexamique.

Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Ils peuvent contenir des ingrédients, des additifs ou des ingrédients contaminés qui ne figurent pas sur l'étiquette.

De plus, les produits de santé non homologués peuvent ne pas contenir les ingrédients actifs que les Canadiens s'attendent à y trouver pour maintenir et améliorer leur santé, ou contenir d'autres ingrédients qui pourraient interagir avec des médicaments ou des aliments. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale.

Pour toutes ces raisons, les produits de santé non homologués peuvent grandement nuire à la santé.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé le dentifrice « Yunnan Baiyao ».

Produit visé

Dentifrice « Yunnan Baiyao »

Conseils au consommateur

Cessez d'utiliser ce dentifrice. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce dentifrice et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. L'étiquette de tout produit de santé homologué arbore un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Communiquez avec LinkGlobal Food inc. par téléphone au 289-597-1166 ou par courriel à daniel@linkglobal.ca si vous avez des questions à propos du rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant ces produits.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada surveille le rappel et travaille avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour prévenir toute autre importation de ces produits. Si d'autres préoccupations relatives à l'innocuité du produit sont découvertes, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Contexte

L'acide tranexamique est un médicament d'ordonnance ralentissant la dissolution des caillots sanguins qui est utilisé pour prévenir les saignements en présence de divers problèmes de santé. Ce médicament est habituellement administré par voie buccale (par la bouche) ou intraveineuse. La prudence s'impose si l'acide tranexamique est pris en même temps que des anticoagulants, des anti-inflammatoires, des œstrogènes (œstrogénothérapie), des médicaments qui favorisent la coagulation sanguine, des contraceptifs oraux, de l'hydrochlorothiazide, de la desmopressine, de la ranitidine ou de la nitroglycérine.

