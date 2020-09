OTTAWA, ON, le 18 sept. 2020 /CNW/ -

Sommaire

Produit : Produits de santé non homologués vendus par SteroidHubCanada.com

Produits de santé non homologués vendus par SteroidHubCanada.com Problème : Ces produits ne sont pas autorisés par Santé Canada et peuvent poser un risque grave pour la santé.

Ces produits ne sont pas autorisés par Santé et peuvent poser un risque grave pour la santé. Que faire : Arrêtez d'utiliser les produits offerts par ce site et si vous avez des préoccupations, consultez un professionnel de la santé. Signalez les effets secondaires de ces produits de santé et adressez vos plaintes à Santé Canada .

Problème

Santé Canada met en garde les Canadiens contre le détaillant en ligne Steroid Hub Canada parce qu'il vend des produits de santé non homologués qui peuvent poser de graves risques pour la santé.

Les produits non homologués offerts sur le site Web servent à la musculation et contiennent des stéroïdes anabolisants, des hormones de croissance et des modulateurs sélectifs de récepteurs androgènes (SARM). D'autres produits sont vendus à des fins telles que la perte de poids et l'amélioration de la performance sexuelle. Certains produits sont offerts sous forme injectable. Bon nombre d'entre eux portent une étiquette indiquant qu'ils contiennent des médicaments d'ordonnance ou des substances contrôlées. L'un de ces produits est une version non autorisée de « Saizen », un médicament d'ordonnance à base d'hormone de croissance (somatropine) qui est homologué par Santé Canada et administré par injection.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé qui n'ont pas été homologués par Santé Canada n'ont pas été évalués sur le plan de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité et pourraient causer de sérieux problèmes de santé. Par exemple, les produits de santé non homologués pourraient contenir des ingrédients qui ne figurent pas sur l'étiquette, y compris des médicaments d'ordonnance, à des doses pouvant dépasser les quantités maximales recommandées.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes particuliers et peuvent avoir des effets secondaires graves.

Certains ingrédients médicamenteux peuvent faire l'objet de restrictions supplémentaires, comme le prévoient la Loi sur les aliments et drogues et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Il peut s'agir de l'obligation d'obtenir une ordonnance d'un professionnel de la santé, de mesures de contrôle particulières pour assurer un encadrement et une supervision professionnels de leur utilisation, ou de mesures de contrôle supplémentaires sur la vente et l'entreposage du produit.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a ordonné à l'entreprise de cesser immédiatement sa publicité et sa vente de produits de santé non homologués. Santé Canada n'hésitera pas à appliquer toutes les autres mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Santé Canada continuera de prendre des mesures envers les entreprises qui vendent des produits de santé non homologués, soit en ligne, soit dans des magasins au Canada. Le Ministère collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour aider à prévenir l'importation de tout produit de santé non homologué et continuera d'avertir les Canadiens de la présence de ces produits sur le marché. Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les organismes d'application de la loi et peut leur signaler des activités illégales présumées pour qu'ils prennent d'autres mesures.

Ce que vous devriez faire

Cesser d'utiliser tout produit de santé acheté auprès de Steroid Hub Canada. Si vous avez utilisé un produit et avez des préoccupations relatives à votre santé, consultez votre professionnel de la santé.

Lire les étiquettes des produits pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la base de données sur les produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada. Si vous envisagez d'acheter des produits de santé sur Internet, lisez les renseignements que Santé Canada affiche en ligne sur les risques liés à l'achat de médicaments, de produits de santé naturels ou de matériel médical sur Internet.

affiche en ligne sur les risques liés à l'achat de médicaments, de produits de santé naturels ou de matériel médical sur Internet. Signalez les effets secondaires des produits de santé et adressez vos plaintes santé à Santé Canada.

Contexte

Cette liste ne présente pas tous les médicaments non homologués qui sont annoncés et vendus sur le site Web. Elle est fournie pour informer les consommateurs des risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils prennent des médicaments non homologués provenant de ce site.

Stéroïdes anabolisants : L'utilisation de stéroïdes anabolisants comporte de graves risques pour la santé, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la réduction de la fécondité, le durcissement des artères, les dommages au foie, le développement de caractéristiques masculines chez les femmes (p. ex., augmentation des poils faciaux), et agrandissement ou sensibilité des seins ou mamelons mâles.

Modulateurs sélectifs du récepteur androgénique (MSRA) : L'utilisation de ce médicament n'a jamais été autorisée au Canada, ce qui signifie que Santé Canada n'en a pas évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité. Les produits pour la musculation qui contiennent des MSRA sont associés à de graves risques pour la santé, notamment au risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de lésions au foie. Les effets à long terme sur le corps sont inconnus. L'andarine, l'ostarine (MK 2866), le ligandrol (LDG 4033), la myostine (YK-11), et la testolone (RAD-140) sont des exemples de MSRA.

Somatropine : Il s'agit d'un médicament d'ordonnance qui contient une hormone de croissance humaine. Il est utilisé pour traiter les enfants ou les adultes présentant un retard de croissance causé par l'incapacité de leur corps à produire des quantités suffisantes d'hormones de croissance naturelles. Il est également utilisé pour traiter les enfants atteints du syndrome de Turner ou d'insuffisance rénale chronique. La somatropine peut modifier le taux de sucre dans le sang et son utilisation peut obliger les patients à en faire une surveillance régulière. Elle peut affecter les hormones thyroïdiennes des patients jusqu'à causer la nécessité de remplacer l'hormone thyroïde. Elle peut causer une réaction allergique parfois mortelle. Chez certains patients, elle peut causer un œdème cérébral nécessitant des soins médicaux immédiats. Chez les enfants, elle peut augmenter le risque de développer des problèmes de hanche et de leucémie infantile. La somatropine ne doit être utilisée que sous la supervision directe de médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de ces troubles.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, hc.media.sc @canada.ca; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]