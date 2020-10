OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produits en vente libre qui contiennent de la benzocaïne.

Problème : Risque de méthémoglobinémie, grave trouble sanguin qui réduit la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène partout dans le corps.

Ce qu'il faut faire : Les parents et les gardiens ne doivent pas utiliser de produits contenant de la benzocaïne chez les enfants de moins de deux ans en raison du risque de méthémoglobinémie. Consultez un professionnel de la santé pour qu'il vous recommande d'autres produits pour le soulagement des douleurs dans la bouche, notamment de la douleur associée à la poussée des dents.

Santé Canada rappelle aux parents et aux gardiens de ne pas utiliser de produits contenant de la benzocaïne chez les enfants de moins de deux ans. Les produits à base de benzocaïne peuvent provoquer un grave trouble sanguin appelé « méthémoglobinémie », qui réduit la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène partout dans le corps.

Les produits en vente libre qui contiennent de la benzocaïne sont utilisés chez les enfants et les adultes pour soulager temporairement les douleurs légères, comme celles qui sont associées aux maux de gorge ou de dents, à la stomatite aphteuse et à l'irritation de la bouche et des gencives. Par le passé, ils étaient aussi utilisés pour calmer la douleur causée par la poussée des dents. Les produits à base de benzocaïne sont offerts sous différentes formulations, notamment en gels, vaporisateurs, tampons, liquides, lotions, crèmes ou pastilles.

Santé Canada a publié de l'information sur ce problème d'innocuité en novembre 2006 et en avril 2011 et a établi de nouvelles exigences en matière d'étiquetage en avril 2012.

En 2018, Santé Canada a cessé d'autoriser l'utilisation des produits à base de benzocaïne chez les enfants de moins de deux ans. Pour les jeunes enfants, les risques liés à la méthémoglobinémie sont plus importants que les avantages de la benzocaïne, d'autant plus que les enfants peuvent ne pas être capables d'indiquer qu'ils ont des symptômes de méthémoglobinémie, comme de la faiblesse, de la confusion, des maux de tête ou de la difficulté à respirer.

La plupart des fabricants de produits à base de benzocaïne homologués avant 2018 ont ajouté des mises en garde contre le risque de méthémoglobinémie et cessé de promouvoir l'utilisation de ces produits chez les enfants de moins de deux ans. En août 2020, Santé Canada a ordonné l'arrêt de la vente des quelques produits à base de benzocaïne sur le marché dont l'étiquetage n'avait pas été actualisé.

Malgré ces mesures, Santé Canada craint que des professionnels de la santé, des parents et des gardiens continuent de recommander ou d'utiliser des produits à base de benzocaïne chez ce groupe d'âge, vu leur longue utilisation pour le soulagement de la douleur associée à la poussée des dents.

Santé Canada continue de surveiller l'innocuité des produits à base de benzocaïne, comme il le fait pour tous les produits de santé sur le marché canadien, afin de cerner et d'évaluer les risques possibles. Le Ministère prendra rapidement les mesures qui s'imposent si de nouveaux risques pour la santé sont découverts.

Renseignements à l'intention des parents et des gardiens

Les parents et les gardiens ne doivent pas utiliser de produits contenant de la benzocaïne chez les enfants de moins de deux ans.

Consultez un professionnel de la santé pour en savoir plus sur ce nouvel avis relatif à l'innocuité ou sur les produits de rechange pour le soulagement des douleurs dans la bouche, notamment de la douleur associée à la poussée des dents.

Les produits de santé doivent être rangés hors de la portée des enfants pour éviter toute exposition accidentelle.

Renseignements à l'intention des professionnels de la santé

Les produits contenant de la benzocaïne ne doivent pas être recommandés pour des enfants de moins de deux ans.

