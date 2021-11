OTTAWA, ON, le 15 nov. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produit : Piles boutons

Problème : L'ingestion de piles boutons peut être mortelle

Ce qu'il faut faire : Les piles boutons elles-mêmes et les produits qui en contiennent devraient être gardés hors de la vue et de la portée des enfants; en cas d'ingestion soupçonnée de pile bouton, communiquez immédiatement avec les secours médicaux d'urgence.

Problème

Des cas d'ingestion de piles boutons ayant entraîné des lésions internes graves ou même la mort continuent d'être signalés chez de jeunes enfants au Canada. En 2020, le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), qui est un système de surveillance des blessures et des empoisonnements dans les services des urgences administré par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), a reçu des signalements pour 125 blessures mettant en cause des piles boutons en 2020. En moyenne, 114 cas par année ont été signalés au SCHIRPT de 2016 à 2019.

Santé Canada rappelle aux parents et aux gardiens les dangers des piles boutons. Les piles boutons peuvent se coincer dans la gorge d'un enfant si elles sont avalées. Un courant électrique est instantanément généré au moyen de la salive de l'enfant, ce qui entraîne une réaction chimique qui peut causer des brûlures touchant l'œsophage, la trachée et l'artère principale. Tout cela peut se produire en aussi peu que deux heures. Les brûlures peuvent continuer de s'aggraver même après le retrait des piles. Les piles épuisées ou déchargées peuvent tout de même avoir une charge suffisante pour causer des blessures graves et même la mort.

Les piles boutons se trouvent dans un grand nombre de produits de consommation accessibles aux enfants (p. ex. jouets, montres, calculatrices, télécommandes, appareils auditifs, bijoux clignotants, chandelles à piles, pointeurs laser, cartes de souhaits et livres musicaux). Les enfants peuvent aussi avoir accès à des piles boutons à partir d'un emballage de piles. Ils peuvent de plus en trouver si des piles boutons individuelles ont été mal rangées ou mal jetées.

Dans les cas d'ingestion signalés, de jeunes enfants avaient trouvé des piles non emballées sur le plancher, dans des poubelles ou sur des comptoirs, ou ils les avaient prises directement dans un emballage de piles ou dans des produits. Il est même arrivé à des adultes, en particulier des aînés, de prendre des piles boutons pour des médicaments ou de la nourriture et d'être blessés.

Ce que les parents et les gardiens devraient faire

Il est important d'agir rapidement si quelqu'un a avalé une pile bouton puisque celle-ci peut entraîner des brûlures internes pouvant mettre la vie en danger en aussi peu que deux heures. Même les piles usées ou périmées peuvent causer des blessures pouvant mettre la vie en danger.

Une personne qui a avalé une pile bouton peut ne pas avoir de symptômes ou avoir des symptômes non distinctifs, comme des vomissements, des douleurs abdominales ou thoraciques, de la fièvre, de la difficulté à respirer et à avaler ou une perte d'appétit. Si vous croyez qu'un enfant ou un adulte a avalé une pile bouton, amenez-le immédiatement au service des urgences le plus près . Ne provoquez pas de vomissements.

Ne provoquez pas de vomissements. Plusieurs organismes de santé, dont le Centre antipoison de l' Ontario (CAO) et les services de santé de l' Alberta (Alberta Health Services [AHS]), recommandent de donner à l'enfant du miel en route vers le service des urgences, car des études montrent que cela pourrait réduire le risque de blessure grave. Amenez immédiatement l'enfant au service des urgences le plus près. Ne tardez pas pour obtenir du miel ou lui en donner. N'oubliez pas que Santé Canada recommande de donner du miel seulement aux enfants en santé de plus d'un an pour éviter le risque de botulisme infantile.

En raison des dangers qu'elles représentent pour les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, les piles boutons neuves ou déjà utilisées devraient toujours être conservées hors de la vue et de la portée des enfants.

Vérifiez régulièrement que les compartiments à piles boutons sont correctement fermés.

Privilégiez les produits dont les compartiments à piles ne sont pas d'accès facile.

Supervisez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent des produits contenant des piles boutons.

Ne conservez jamais de piles boutons près de nourriture ou de médicaments.

Quand vous remplacez des piles boutons, assurez-vous que les piles usées sont rapidement et correctement jetées, hors de la vue et de la portée des enfants.

Mettez du ruban adhésif fait d'un matériau non conducteur (ruban d'emballage, ruban adhésif transparent ou ruban isolant) des deux côtés des piles boutons après les avoir retirées d'un produit et avant de vous en débarrasser.

Communiquez avec votre municipalité pour obtenir les directives pour l'élimination sans danger des piles boutons. Les piles sont considérées comme des déchets dangereux et ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada est résolu à contribuer à protéger la population canadienne contre les produits de consommation potentiellement dangereux. Le Ministère assure une surveillance régulière des produits de consommation mis en marché au Canada pour vérifier qu'ils sont conformes à la législation canadienne et qu'ils ne menacent pas la santé ni la sécurité humaines.

Les piles boutons font actuellement partie des dangers désignés comme préoccupants par Santé Canada. À mesure de l'évolution de la compréhension des dangers, Santé Canada déterminera quelles autres mesures de gestion des risques s'imposent. S'il y a lieu de croire qu'un produit de consommation en particulier, ou une catégorie de produits, représente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, le Ministère prendra les mesures qui conviennent en vue d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité humaines.

Signalement des préoccupations pour la santé et la sécurité

Santé Canada recommande aux consommatrices et aux consommateurs de consulter régulièrement les rappels et les avis de sécurité du gouvernement du Canada pour voir tous les produits rappelés et signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité qui concerne un produit de consommation.

Pour en savoir plus

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]