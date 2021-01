Produit : Désinfectant pour les mains Bio Life de Bio Life Sciences Corp./10932540 Canada Inc. ( Bio Life )

Les analyses réalisées ont permis de confirmer que le désinfectant pour les mains contient du méthanol, une substance qui peut causer de graves problèmes de santé. De plus, le désinfectant ne contient pas suffisamment d'éthanol pour être efficace. L'entreprise a procédé au rappel de tous les lots de ce produit en novembre 2020. Ce qu'il faut faire: Si vous avez acheté ces produits, cessez de l'utiliser immédiatement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé ou à votre sécurité. Gardez tous les désinfectants pour les mains hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou demandez immédiatement une aide médicale. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable sur la santé lié à un produit ou toute plainte concernant un produit.

MISE À JOUR : 29 janvier 2021

Les analyses effectuées par Santé Canada ont confirmé la présence de méthanol, une substance pouvant causer de graves problèmes de santé, surtout si elle est ingérée, dans le désinfectant pour les mains Bio Life de Bio Life Sciences Corp./10932540 Canada Inc. (Bio Life). Les analyses ont également révélé une teneur en éthanol insuffisante pour que le produit soit efficace. En novembre 2020, à la demande de Santé Canada, Bio Life a procédé au rappel de tous les lots de désinfectants pour les mains Bio Life en raison de la présence soupçonnée de méthanol. Compte tenu du risque confirmé pour la santé, Santé Canada rappelle aux Canadiens de ne plus utiliser ce produit.

En octobre 2020, Bio Life avait procédé au rappel d'un autre désinfectant pour les mains, Daily Shield, en raison de la présence de méthanol et d'une teneur en éthanol insuffisante (voir l'avis paru le 28 octobre 2020, ci-dessous). Les produits Bio Life et Daily Shield ont été vendus dans des magasins de détail partout au Canada.

Depuis la publication de l'avis, le 28 octobre 2020, Santé Canada a révoqué la licence d'exploitation COVID-19 de l'entreprise, ce qui signifie que Bio Life n'est plus autorisé à fabriquer, à emballer, à étiqueter et à importer des désinfectants pour les mains au Canada. De plus, toutes les licences de mise en marché détenues par Bio Life ont été suspendues, ce qui signifie que les produits ne peuvent plus être vendus au Canada.

Le Ministère continue de surveiller la situation et tiendra la population canadienne informée.

Santé Canada tient à jour une page Web sur les rappels de désinfectants pour les mains et invite les Canadiens à consulter régulièrement la liste pour obtenir des informations à jour sur ces produits et sur les autres désinfectants pour les mains faisant l'objet d'un rappel.

