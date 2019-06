Avis - Le faux Viagra saisi à la boutique Adult Store à Scarborough (Ontario) peut poser de graves risques pour la santé

Le produit porte le numéro de lot B/14830238. Santé Canada a confirmé auprès de Pfizer, le fabricant du Viagra, que le produit saisi est contrefait. Les médicaments contrefaits ne sont pas homologués par Santé Canada et n'ont pas été évalués pour en déterminer l'innocuité, l'efficacité et la qualité. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale.

Selon les indications sur l'emballage, le Viagra contrefait, comme le produit légitime, contient le médicament d'ordonnance sildénafil qui peut poser de graves risques pour la santé, surtout s'il n'est pas pris conformément à l'ordonnance d'un professionnel de la santé, en particulier par les personnes ayant des problèmes cardiaques.

Santé Canada rappelle aux Canadiens que la meilleure façon de s'assurer que leur médicament d'ordonnance est légitime est de l'acheter d'une pharmacie autorisée. En outre, les médicaments sur ordonnance ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé, parce qu'ils servent à traiter des conditions de santé particulières et peuvent avoir des effets secondaires graves.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ce Viagra contrefait.

Produits touchés

Viagra contrefait

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez d'utiliser ce produit. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Achetez vos médicaments seulement dans des pharmacies autorisées.

Déclarez les effets indésirables associés aux produits ou déposez une plainte à Santé Canada.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi le produit au commerce de détail. Si d'autres problèmes sur la sécurité sont découverts, Santé Canada prendra les mesures appropriées et en informera les Canadiens au besoin.

Contexte

Les médicaments contrefaits sont fabriqués de façon à ressembler à un produit légitime, mais ils peuvent différer de ces derniers au point de poser de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent :

être contaminés;

ne pas contenir le médicament indiqué sur l'étiquette;

contenir des ingrédients dangereux qui ne figurent pas sur l'étiquette.

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Il doit être utilisé uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Il est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut provoquer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes atteintes de troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets indésirables cardiovasculaires comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral (AVC), des douleurs thoraciques, de l'hypertension ou de l'arythmie. Maux de tête, rougeurs du visage, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets indésirables possibles.

Liens connexes

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709