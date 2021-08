OTTAWA, ON, le 25 août 2021 /CNW/ -

Sommaire

Produits visés : Tous les produits de santé fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals Inc. Cela comprend les gels à ultrasons, les lotions de transmission et de massage ainsi que les désinfectants pour les mains et les antiseptiques de premiers soins.

Problème : Les produits fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals Inc. peuvent être contaminés, ce qui peut poser un risque pour la santé des Canadiens. Santé Canada a suspendu les licences de l'entreprise pour la fabrication et la vente de produits de santé en raison des problèmes de sécurité possibles.

Ce qu'il faut faire : Si vous avez acheté des produits de santé fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals Inc, cessez immédiatement de les utiliser et jetez-les. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des problèmes de santé.

Problème

Par mesure de précaution, Santé Canada conseille aux Canadiens de cesser d'utiliser et de jeter tous les produits fabriqués par Eco-Med Pharmaceuticals (gels à ultrasons, lotions de transmission et de massage, désinfectants pour les mains et antiseptiques de premiers soins) en raison d'une contamination bactérienne possible par Burkholderia stabilis (B. stabilis).

Santé Canada a précédemment communiqué le rappel volontaire du fabricant concernant certains lots de gels à ultrasons en raison de cette contamination. Le Ministère élargit maintenant la liste des produits touchés pour inclure tous les produits de l'entreprise, car la source de la contamination bactérienne est inconnue et ne peut être déterminée pour le moment. En outre, le Ministère n'est pas en mesure de déterminer s'il existe d'autres risques éventuels ou d'autres contaminations bactériennes, car Eco-Med a cessé toutes ses activités.

B. stabilis fait partie d'un groupe d'organismes bactériens appelés complexe Burkholderia cepacia (Bcc) qui peuvent s'avérer très virulents et résistants à plusieurs médicaments. Les effets de Bcc sont très variables, allant de l'absence totale de symptômes à des infections graves. Les bactériémies à Bcc peuvent entraîner une septicémie et la mort dans certains cas.

Les patients - en particulier ceux dont le système immunitaire est compromis - qui présentent une infection inhabituelle ou persistante de la peau ou dans la zone générale où le produit a été appliqué, ou qui se sentent mal (p. ex. qui font de la fièvre ou qui se sentent fatigués) doivent consulter immédiatement un médecin.

Liste des produits visés

Dispositifs médicaux : lotions de massage et lotions à ultrasons EcoGel 100 EcoGel 200 EcoGel 300 Lotion de transmission et de massage EcoLotion Gel à ultrasons polyvalent Medelco Gel à ultrasons Red Medical

Produits de santé naturels : désinfectants pour les mains et antiseptiques de premiers soins Prevent+ (numéro de produit naturel [NPN] 80097875) Prevent+ désinfectant moussant (NPN 80102490) Prevent+ alcool à friction; alcool à friction à 70 %; (NPN 80103917) Antiseptique de premiers soins : Prevent+ peroxyde d'hydrogène à 3 % USP; peroxyde d'hydrogène à 3 % USP; (NPN 80107321)

Mesure prise par Santé Canada

Santé Canada a suspendu la licence d'établissement d'instruments médicaux de l'entreprise, sa licence d'exploitation (LE) COVID-19 et ses licences pour les produits de santé naturels afin de s'assurer que celle-ci ne fabrique ni ne vend plus de produits de santé en raison des risques éventuels pour la santé et la sécurité des Canadiens.

Santé Canada continuera de surveiller la situation et prendra les mesures appropriées et opportunes si de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Santé Canada communiquera également toute nouvelle information sur la sécurité aux professionnels de la santé et aux consommateurs.

Avis à l'intention des consommateurs

Si vous avez acheté un ou plusieurs des produits de santé mentionnés ci-dessus, cessez de les utiliser et jetez-les de façon appropriée :

Suivez les directives municipales ou régionales sur la façon d'éliminer les produits chimiques et autres déchets dangereux;



Rapportez le produit à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Si vous avez subi une intervention au cours de laquelle le gel a été appliqué ou introduit dans votre corps ou si vous ne vous sentez pas bien (p. ex. si vous faites de la fièvre ou si vous vous sentez fatigué) après une échographie, consultez immédiatement un médecin.

Comme Eco-Med Pharmaceuticals Inc. a cessé ses activités, vous devez signaler tout effet secondaire de ces produits de santé directement à Santé Canada .

Recommandations à l'intention des professionnels de la santé

Cessez immédiatement d'utiliser et jetez tous les produits répertoriés (voir ci-dessus).

Envisagez d'évaluer les patients qui ont récemment subi une échographie ou un autre traitement pour lequel les gels ou lotions visés ont été utilisés et qui présentent une infection inhabituelle ou persistante, ou qui se sentent mal, pour une infection possible par Burkholderia stabilis ou d'autres bactéries.

ou d'autres bactéries. Comme Eco-Med Pharmaceuticals Inc. a cessé ses activités, vous devez signaler tout effet secondaire de ces produits de santé directement à Santé Canada .

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 866 225-0709, [email protected]