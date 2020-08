Sommaire

OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - Santé Canada est au courant de plusieurs cas de dommages graves entraînant une hospitalisation après que des enfants ont accidentellement consommé des produits comestibles du cannabis illégaux. Ces produits ressemblaient à des bonbons ou à des aliments ordinaires et étaient entreposés sans emballage à l'épreuve des enfants dans des endroits comme le réfrigérateur ou le congélateur.

Le fait d'obtenir du cannabis auprès de sources illégales peut comporter des risques pour la santé, car les produits ne sont pas réglementés et ne respectent pas les contrôles stricts de sécurité et de qualité énoncés dans la Loi sur le cannabis et ses règlements. Ces contrôles portent sur des questions comme la quantité maximale de THC, les ingrédients, l'emballage, l'étiquetage, la production, les mises à l'essai et la vente, dont l'attrait pour les jeunes.

On rappelle aux Canadiens qu'ils doivent uniquement acheter des produits du cannabis auprès des détaillants provinciaux et territoriaux autorisés, en ligne ou dans des magasins traditionnels. Les produits du cannabis légaux doivent être vendus dans des emballages à l'épreuve des enfants et inviolables, et le contenant immédiat doit être opaque ou translucide. Les produits comestibles du cannabis peuvent légalement contenir un maximum de 10 mg de THC par emballage.

Tous les produits du cannabis doivent être entreposés de façon sécuritaire et hors de la portée des enfants et des jeunes. Les produits du cannabis doivent toujours être conservés dans leur emballage original à l'épreuve des enfants. Il est important de noter que le mécanisme inviolable sur l'emballage des produits du cannabis n'est plus efficace après son ouverture.

Personnes touchées

Les enfants et les jeunes risquent de subir de graves dommages s'ils ingèrent du cannabis par accident.

Produits concernés

Les produits du cannabis légaux qui sont mal entreposés et les produits du cannabis achetés à l'extérieur de la chaîne d'approvisionnement légale.

Ce que doivent faire les consommateurs

Si vous possédez du cannabis, entreposez-le hors de la portée des enfants et des jeunes. Soyez particulièrement prudent avec le cannabis comestible, qui peut être confondu avec des aliments ou des boissons ordinaires. Envisagez d'entreposer les produits du cannabis dans une boîte ou un tiroir verrouillé et à l'écart des aliments ou des boissons ordinaires.

Achetez uniquement des produits du cannabis auprès de détaillants provinciaux et territoriaux autorisés. Les produits du cannabis achetés à l'extérieur de la chaîne d'approvisionnement légale et réglementée ne font l'objet d'aucune mesure de sécurité ou de contrôle de la qualité.

Même les adultes peuvent être incapables de différencier un bonbon ordinaire d'un produit comestible, ou un biscuit avec cannabis d'un biscuit sans cannabis. L'entreposage et l'étiquetage adéquats des produits du cannabis permettent de réduire le risque de consommation accidentelle.

Si quelqu'un a une urgence médicale grave liée à un produit du cannabis, composez le 911 ou communiquez avec le centre antipoison de votre région. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du cannabis et de votre santé, consultez un professionnel de la santé.

Conseils pour reconnaître les produits du cannabis légaux

Les produits du cannabis vendus par des détaillants autorisés qui contiennent plus de 0,3 % de THC doivent porter un timbre d'accise au point de vente. Si un produit du cannabis emballé ne porte pas de timbre d'accise au moment de l'achat, il s'agit d'un produit illégal. Trouvez le timbre d'accise de votre province ici.

Les produits du cannabis légaux et réglementés font l'objet de plusieurs mesures de contrôle visant à réduire au minimum les méfaits associés à la consommation de cannabis, notamment un emballage neutre et un étiquetage qui affiche les mises en garde appropriées et des renseignements importants sur le produit (p. ex. la teneur en THC et en CBD).

en THC et en CBD). Les détaillants autorisés par une province ou un territoire sont le seul moyen légal d'acheter du cannabis à des fins non médicales au Canada . Chaque province et territoire est responsable de déterminer les méthodes de distribution et de vente sur son territoire. La plupart des provinces et des territoires énumèrent les endroits où l'on peut acheter des produits du cannabis légaux en ligne ou dans les magasins traditionnels.

. Chaque province et territoire est responsable de déterminer les méthodes de distribution et de vente sur son territoire. La plupart des provinces et des territoires énumèrent les endroits où l'on peut acheter des produits du cannabis légaux en ligne ou dans les magasins traditionnels. Si vous achetez des produits comestibles du cannabis, n'oubliez pas que la limite légale est de 10 mg de THC par emballage. Si le détaillant où vous envisagez de faire votre achat vend des produits comestibles du cannabis contenant plus de 10 mg de THC par emballage, alors le détaillant vend du cannabis illicite qui n'est pas réglementé et qui n'a pas été mis à l'essai.

Ce que fait Santé Canada

Au titre de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, Santé Canada a créé un cadre juridique strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis partout au Canada, et a établi des exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits du cannabis afin de :

réduire au minimum l'attrait pour les enfants et les jeunes;

protéger contre la consommation accidentelle;

fournir aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées, notamment les risques et les méfaits potentiels associés à la consommation de cannabis.

La Loi sur le cannabis prévoit une série d'interdictions faisant expressément référence à l'attrait pour les jeunes. Les parties réglementées doivent respecter toutes les règles qui restreignent l'accès des jeunes au cannabis et qui réduisent les incitations à consommer du cannabis.

Santé Canada gère les risques que posent le cannabis pour la santé et la sécurité publiques en surveillant et en évaluant les rapports sur les effets secondaires, ainsi qu'au moyen de mesures de promotion de la conformité, de surveillance et d'application de la loi.

Les Canadiens peuvent signaler les effets secondaires des produits du cannabis ou transmettre d'autres questions liées au cannabis au moyen du formulaire de déclaration relative au cannabis, qui est accessible en ligne.

Ressources en ligne

Parlons du cannabis

Effets possibles du cannabis sur la santé des jeunes

Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis

