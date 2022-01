Produit : Herberex (NPN 80029339), annoncé comme un produit à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle.

Herberex (NPN 80029339), annoncé comme un produit à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle.

Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser Herberex, annoncé comme un produit à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle, car ce produit peut présenter de graves risques pour la santé. Herberex a été autorisé comme produit de santé naturel, mais les tests effectués par Santé Canada ont révélé que le produit contient du nortadalafil.

Le nortadalafil est un ingrédient non autorisé semblable au tadalafil, un médicament sur ordonnance contre la dysfonction érectile qui doit seulement être utilisé sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le nortadalafil peut poser des risques pour la santé semblables à ceux du tadalafil. Les personnes qui prennent tout type de médicament à base de nitrate (p. ex. la nitroglycérine) ne doivent pas prendre de médicaments comme le tadalafil, car l'interaction peut entraîner une hypotension artérielle potentiellement mortelle. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie. Parmi les autres effets secondaires possibles, il y a les maux de tête, les bouffées vasomotrices, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Santé Canada a suspendu la licence de mise en marché d'Herberex (NPN 80029339) en raison des risques pour la santé posés par le produit. Il est illégal pour toute personne ou entreprise de vendre ce produit au Canada.

Santé Canada a déjà saisi Herberex dans trois magasins :

Sinvention Boutique, 390 Douro St, Studio 5, Stratford ( Ontario )

( ) One Stop Love Shop, 44310 Yale Road, Unit 2, Chilliwack (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) One Stop Love Shop, 109 - 32883 South Fraser Way, Abbotsford (Colombie-Britannique)

Le Ministère travaille avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour prévenir toute autre importation d'Herberex. Si de nouveaux risques pour la santé sont mis au jour, Santé Canada prendra des mesures et informera la population canadienne au besoin.

Produits visés

Produit Entreprise NPN Herberex Nutraloid Labs Inc. 80029339 (suspendu)

Ce que vous devez faire

N'utilisez pas Herberex. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

