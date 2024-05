Produits: Viagra contrefait, comprimés de sildénafil de 100 mg ; Cialis contrefait, comprimés de tadalafil de 20 mg

Viagra contrefait, comprimés de sildénafil de 100 mg ; Cialis contrefait, comprimés de tadalafil de 20 mg Problème: Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués Ce qu'il faut faire: Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de façon sécuritaire. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance dans des pharmacies autorisées. Lisez l'étiquette des produits que vous achetez pour vérifier que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ont été évaluées par Santé Canada .

Images

Produits concernés

Viagra contrefait, comprimés de sildénafil de 100 mg. Lot « R 1023338413 » et « EXP 06 2026 » sont imprimés sur l'emballage alvéolaire.

Cialis contrefait, comprimés de 20 mg de tadalafil. Les mentions « Lot : 5668 » et « EXP:04 2028 » sont imprimées sur l'emballage alvéolaire.

Problème

Santé Canada a saisi du Viagra et du Cialis contrefaits dans une station-service Petro-Canada à Vineland, en Ontario (4608, avenue Victoria). Cette saisie s'ajoute à celle de plusieurs autres produits d'amélioration de la performance sexuelle non autorisés dans le même magasin.

Les médicaments contrefaits étaient vendus dans des plaquettes alvéolées individuelles, sans autre emballage. Le Viagra et le Cialis autorisés sont généralement utilisés avec un emballage extérieur et une note d'information sur le mode d'utilisation.

Santé Canada a confirmé auprès des fabricants autorisés de Viagra et de Cialis que les produits saisis sont des contrefaçons et que les numéros de lot et de péremption figurant sur les plaquettes alvéolées ne sont pas valides.

Les médicaments contrefaits sont fabriqués de manière à ressembler aux produits authentiques, mais ils sont différents et peuvent ne pas contenir le médicament. Ils peuvent présenter de graves risques pour la santé s'ils contiennent une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette et peuvent contenir des contaminants ou des ingrédients cachés. Contrairement aux médicaments authentiques et homologués, les médicaments contrefaits n'ont pas été évalués par Santé Canada quant à leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La vente de produits de santé contrefaits est illégale.

Les produits saisis, tout comme les produits authentiques, sont étiquetés comme contenant les médicaments d'ordonnance sildénafil ou tadanafil. Le sildénafil et le tadanafil ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ces produits ne doivent pas être utilisés par les personnes qui prennent tout type de médicament à base de nitrate (p. ex. la nitroglycérine), car ils peuvent causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie. Parmi les autres effets secondaires possibles, il y a les maux de tête, les bouffées vasomotrices, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Santé Canada rappelle aux consommateurs que la meilleure façon de s'assurer que leurs médicaments sur ordonnance sont authentiques est de les acheter dans une pharmacie autorisée. De plus, les médicaments sur ordonnance ne doivent être pris que sur les conseils et sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des problèmes de santé précis et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Au Canada, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus en toute légalité que sur présentation d'une ordonnance et ne peuvent pas être vendus dans les dépanneurs.

Pour plus d'informations sur l'approche de Santé Canada concernant les produits de santé contrefaits, veuillez consulter la politique sur les produits de santé de contrefaçon de Santé Canada.

Ce que vous devriez faire

Cessez immédiatement d'utiliser ce produit et éliminez-le de façon sécuritaire. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez utilisé ce produit et que vous avez des préoccupations quant à votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance uniquement dans des pharmacies autorisées.

N'achetez que des produits de santé homologués. Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués portent un numéro de produit naturel (NPN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si la vente des produits a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

