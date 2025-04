OTTAWA, ON, le 18 avril 2025 /CNW/ -

Résumé

Solution buvable d’acide valproïque JAMP - Présence de cristaux (Groupe CNW/Santé Canada (SC))

Produit : Solution buvable d'acide valproïque JAMP de 250 mg/5 mL (DIN 02532441)

Solution buvable d'acide valproïque JAMP de 250 mg/5 mL (DIN 02532441) Problème : Produits de santé - Qualité du produit

Produits de santé - Qualité du produit Ce qu'il faut faire : N'arrêtez pas de prendre votre médicament. Consultez votre pharmacien dès que possible afin de vérifier si votre produit est concerné par le rappel et d'obtenir un produit de remplacement, si nécessaire. Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à votre pharmacie, vérifiez que votre produit ne contient pas de cristaux et assurez-vous qu'il n'y en a pas dans la dose avant de la prendre ou de la donner à une personne dont vous vous occupez.

Photos

Produits concernés

Produit DIN Lot Date d'expiration Solution buvable d'acide valproïque JAMP de 250 mg/5 mL 02532441 231597 231599 231601 2025-10 2025-10 2025-10

Problème

La société JAMP Pharma Corporation procède au rappel de trois lots de solution buvable d'acide valproïque JAMP après avoir reçu des plaintes concernant la présence de gros cristaux solides qui ne se dissolvent pas lorsque les flacons sont agités et qui sont difficiles à briser.

La société a indiqué que les cristaux sont du saccharose (un type de sucre). Les cristaux peuvent présenter un risque d'étouffement, en particulier chez les jeunes enfants ou les personnes ayant des difficultés à avaler.

La solution buvable d'acide valproïque JAMP est un médicament sur ordonnance généralement pris par les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus pour contrôler l'épilepsie, un trouble cérébral qui provoque des crises convulsives.

Des doses manquées d'acide valproïque peuvent entraîner des crises convulsives, qui constituent un événement médical très grave. Il est donc essentiel que les patients prenant un produit concerné le rapportent à leur pharmacie dès que possible afin qu'il soit remplacé et qu'ils ne sautent aucune dose. Les patients doivent continuer à prendre leur médicament jusqu'à ce qu'il puisse être remplacé.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de la société, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives pour éviter que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

N'arrêtez pas de prendre ce médicament et ne repoussez pas la prise d'une dose prévue, car l'acide valproïque est un médicament important pour prévenir les crises d'épilepsie.

Consultez votre pharmacien dès que possible. Il vérifiera si le produit est concerné par le rappel et vous fournira un produit de remplacement si nécessaire.

N'ingérez pas les cristaux. Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à votre pharmacie, vérifiez que votre produit ne contient pas de cristaux et assurez-vous qu'il n'y en a pas dans une dose avant de la prendre ou de la donner à une personne dont vous vous occupez.

Contactez immédiatement un professionnel de santé si vous ou une personne dont vous vous occupez présentez des effets indésirables graves.

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, communiquez avec la société JAMP Pharma Corporation en composant sans frais le 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected] .

. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relative à un produit de santé à Santé Canada .

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]