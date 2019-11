Avis - Duchesnay Inc. rappelle certains lots de suppléments vitaminiques et minéraux prénataux et post-partum PregVit et PregVit folic 5 en raison d'une erreur d'emballage

OTTAWA, le 15 nov. 2019 /CNW/ - Santé Canada annonce aux Canadiens et aux Canadiennes que Duchesnay Inc. procède au rappel de certains lots de suppléments vitaminiques et minéraux (pour utilisation prénatale et post-partum) PregVit et de suppléments vitaminiques et minéraux (pour utilisation prénatale) PregVit folic 5 parce que les plaquettes alvéolaires peuvent contenir seulement des comprimés roses (comprimé à consommer en matinée) plutôt que la bonne combinaison de comprimés roses et de comprimés bleus (comprimé à consommer en soirée). L'entreprise estime que le problème affecte un très petit nombre de produits de certains lots (voir le tableau ci-dessous) et non tous les produits.