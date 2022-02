OTTAWA, ON, le 16 févr. 2022 /CNW/ -

Résumé

Produit : Dispositifs de transfert longue durée MiniCap pour dialyse péritonéale fabriqués par Baxter Corporation (voir la liste des produits touchés)

Dispositifs de transfert longue durée MiniCap pour dialyse péritonéale fabriqués par Baxter Corporation (voir la liste des produits touchés) Problème : Le contact direct avec certains produits de nettoyage, y compris les désinfectants pour les mains et les solvants, pourrait endommager les dispositifs de transfert et poser de graves risques pour la santé.

Le contact direct avec certains produits de nettoyage, y compris les désinfectants pour les mains et les solvants, pourrait endommager les dispositifs de transfert et poser de graves risques pour la santé. Ce qu'il faut faire :

Évitez tout contact direct entre les dispositifs de transfert et les produits de nettoyage suivants :



les désinfectants pour les mains et les produits de nettoyage contenant du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel, de l'alcool ou des agents antiseptiques;





les solvants utilisés pour éliminer les résidus d'adhésif, comme ceux contenant de l'acétone, du toluène, du xylène ou du cyclohexanone



Si votre dispositif est endommagé (p. ex. il présente une fissure ou une fuite), communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé pour le remplacer.



Utilisez les pratiques de nettoyage appropriées pour nettoyer le dispositif, comme indiqué dans le mode d'emploi ou selon les directives d'un professionnel de la santé.

Problème

Santé Canada avise les patients qui utilisent les dispositifs de transfert longue durée MiniCap pour dialyse péritonéale, fabriqués par Baxter Corporation, que le contact direct entre les dispositifs et certains produits de nettoyage, y compris les désinfectants pour les mains et les solvants, peut endommager les dispositifs.

Les dispositifs endommagés présenteraient des fuites ou des fissures, ce qui causerait une contamination microbienne et entraînerait le développement d'une péritonite dans certains cas. La péritonite est l'inflammation de la membrane recouvrant la paroi abdominale causée par une infection qui peut s'aggraver si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements et des douleurs ou une sensibilité à l'abdomen. Si vous présentez des symptômes de péritonite, consultez immédiatement un médecin.

Les dispositifs endommagés peuvent également entraîner un retard dans le traitement lorsque vous demandez de l'aide médicale pour changer votre dispositif de transfert.

Un dispositif de transfert est une tubulure qui relie le cathéter du corps au sac de solution de dialyse dans le traitement d'une insuffisance rénale. L'utilisation d'un dispositif de transfert aide à protéger le cathéter des dommages qui peuvent être causés par un serrage fréquent pendant les procédures de dialyse. Ces dispositifs de transfert sont installés par des fournisseurs de soins de santé formés aux fins d'utilisation dans les établissements de soins de santé et à domicile. Les patients en dialyse péritonéale qui reçoivent une dialyse à domicile doivent ouvrir et fermer le dispositif de transfert plusieurs fois par jour pour se connecter à la nouvelle solution de dialyse et drainer la solution existante de leur abdomen.

Baxter Corporation a informé Santé Canada qu'à ce jour, elle a reçu 13 signalements internationaux de péritonite possiblement liée à ce problème, y compris un cas canadien. L'entreprise a également informé Santé Canada qu'elle a avisé tous les clients touchés (établissements de soins de santé) et qu'elle mettra à jour les directives d'utilisation du produit pour indiquer qu'il faut éviter d'utiliser les produits suivants sur les dispositifs de transfert :

les désinfectants pour les mains et les produits de nettoyage contenant du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel, de l'alcool ou des agents antiseptiques;

les solvants utilisés pour éliminer les résidus d'adhésif, comme ceux contenant de l'acétone, du toluène, du xylène ou du cyclohexanone.

Le Ministère surveille l'efficacité de cette mesure corrective et informera les Canadiens si de nouveaux risques pour la santé sont repérés.

Produits visés

Produit Entreprise Code du produit Dispositif de transfert longue durée MiniCap avec pince à roulette (15 cm) Baxter Corporation 5C4449 Dispositif de transfert longue durée MiniCap avec pince pivotante (15 cm) Baxter Corporation 5C4482 Dispositif de transfert longue durée MiniCap avec pince pivotante (22 cm) Baxter Corporation R5C4484 Dispositif de transfert longue durée MiniCap avec pince pivotante (10 cm) Baxter Corporation 5C4483

Ce que vous devez faire

Évitez tout contact direct entre les dispositifs de transfert et les produits de nettoyage suivants :

les désinfectants pour les mains et les produits de nettoyage contenant du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel, de l'alcool ou des agents antiseptiques;



les solvants utilisés pour éliminer les résidus d'adhésif, comme ceux contenant de l'acétone, du toluène, du xylène ou du cyclohexanone.

Si votre dispositif de transfert est endommagé (p. ex. il présente une fissure ou une fuite), communiquez immédiatement avec votre fournisseur de soins de santé pour le remplacer. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre dispositif de transfert.

Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes de péritonite. Les symptômes comprennent des nausées, des vomissements et des douleurs ou une sensibilité à l'abdomen.

Utilisez les pratiques de nettoyage appropriées pour nettoyer le dispositif, comme indiqué dans le mode d'emploi ou selon les directives d'un professionnel de la santé.

Vous pouvez également communiquer avec Baxter Corporation au 1-866-968-7477 si vous avez des questions au sujet de ce problème ou de votre dispositif de transfert.

Signalez toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

