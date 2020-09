OTTAWA, ON, le 4 sept. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produit : Les désinfectants pour les mains dans des emballages non traditionnels, y compris les sachets compressibles couramment utilisés pour les aliments et les boissons.

Les désinfectants pour les mains dans des emballages non traditionnels, y compris les sachets compressibles couramment utilisés pour les aliments et les boissons. Problème : Santé Canada met en garde les Canadiennes et les Canadiens, en particulier les parents et les tuteurs, contre les risques d'ingestion accidentelle chez les enfants de désinfectants pour les mains emballés dans des formats qui pourraient attirer les enfants et être confondus avec des aliments ou des boissons.

Ce qu'il faut faire : Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur les étiquettes des produits. Parlez à vos enfants de l'utilisation sécuritaire des désinfectants pour les mains.

Problème

Que votre enfant suive ses cours à la maison ou à l'école cet automne, Santé Canada rappelle aux Canadiennes et aux Canadiens, en particulier aux parents et aux tuteurs et tutrices, que l'hygiène des mains est l'un des moyens les plus efficaces pour arrêter la propagation des germes, y compris la COVID-19. Se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes est l'un des meilleurs moyens de prévenir la propagation de la COVID-19. Lorsque cela n'est pas possible, Santé Canada recommande d'utiliser un désinfectant pour les mains autorisé dont la concentration en alcool est d'au moins 60 %. Tous les produits désinfectants pour les mains dont la vente est autorisée par Santé Canada portent un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres sur l'étiquette, et sont énumérés dans la Liste des désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada, qui est régulièrement mise à jour sur le site Web de Santé Canada. Certains désinfectants pour les mains qui peuvent ne pas satisfaire pleinement aux exigences réglementaires de Santé Canada et qui peuvent ne pas avoir de DIN ou de NPN sont autorisés à la vente à titre de mesure provisoire étant donné la pénurie de désinfectants pour les mains en raison de la pandémie de COVID-19. Vérifiez ces produits en consultant la liste des Produits désinfectants et désinfectants pour les mains acceptés sous la mesure provisoire liée à la COVID-19.

Certains désinfectants pour les mains sont présentés dans des emballages qui pourraient attirer les enfants, comme les sachets compressibles qui contiennent généralement des aliments ou des boissons. Les parents, les tuteurs et les tutrices doivent être particulièrement vigilants à l'égard de ces produits, car les enfants peuvent accidentellement les confondre avec des produits comestibles et les consommer. Santé Canada recommande de ne pas utiliser les désinfectants pour les mains présentés dans des emballages qui ressemblent à des contenants d'aliments ou de boissons dans des endroits où la surveillance directe d'un adulte ne peut être assurée en tout temps, comme à l'école.

Pour éviter toute ingestion accidentelle, les désinfectants pour les mains doivent être conservés à l'écart et hors de la vue des enfants de moins de six ans. Ils doivent toujours être utilisés sous la surveillance d'un adulte. Comme pour tous les produits de santé, lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit. Ne mangez et ne buvez jamais de désinfectant pour les mains, car l'ingestion, même en petites quantités, peut être dangereuse ou mortelle. Santé Canada a récemment publié un avis sur le risque d'intoxication lié aux désinfectants pour les mains présentés dans des contenants de boissons.

Santé Canada continue de surveiller la situation. Si un problème de sécurité ou de non-conformité est déterminé, Santé Canada prendra des mesures et informera les Canadiens.

Ce qu'il faut faire

Lisez et suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette des désinfectants pour les mains.

Si vous choisissez d'envoyer les enfants à l'école avec du désinfectant pour les mains, évitez les produits présentés dans des emballages qui ressemblent à des contenants pour les aliments ou les boissons afin d'éviter toute confusion possible avec des produits comestibles.

Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils utilisent du désinfectant pour les mains.

Conservez les désinfectants pour les mains hors de portée des enfants.

Parlez à vos enfants de l'utilisation sécuritaire des désinfectants pour les mains.

Les enfants ne doivent pas utiliser de désinfectants pour les mains contenant de l'éthanol de qualité technique. Vérifiez toujours l'étiquette pour vous assurer que le produit ne contient pas d'éthanol de qualité technique.

En cas d'ingestion de désinfectant pour les mains, appelez un centre antipoison ou demandez une aide médicale immédiatement.

Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé ou déposez toute plainte à Santé Canada .

. Pour aider à limiter la propagation de la COVID-19, lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez des désinfectants pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon.

Pour des renseignements supplémentaires

