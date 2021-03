OTTAWA, ON, le 26 mars 2021 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise MYO-CARD Supplément à

l'entraînement Présence de cardarine

(GW 501516) indiquée sur

l'étiquette Reflex Supplements 7231, 120e rue

Delta (C.-B.) Produit saisi au

point de vente

au détail MYO-HGH Supplément à

l'entraînement Présence d'ibutamoren (MK-677)

indiquée sur l'étiquette Reflex Supplements 7231, 120e rue

Delta (C.-B.) Produit saisi au

point de vente

au détail MYO-LGD Supplément à

l'entraînement Présence de ligandrol (LGD-4033)

indiquée sur l'étiquette Reflex Supplements 7231, 120e rue

Delta (C.-B.) Produit saisi au

point de vente

au détail MYO-STA Supplément à

l'entraînement Présence d'ostarine (MK-2866) indiquée sur l'étiquette Reflex Supplements 7231, 120e rue

Delta (C.-B.) Produit saisi au

point de vente

au détail MYO-TKO Total

Knockout Supplément à

l'entraînement Présence d'ostarine (MK-2866) indiquée sur l'étiquette Reflex Supplements 7231, 120e rue

Delta (C.-B.) Produit saisi au

point de vente

au détail Kangaroo Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 12930, 97e rue

Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Poseidon Platinum

10000 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 12930, 97e rue

Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 12930, 97e rue

Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Kangaroo 2019 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 10046, 163e rue

N.-O. Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Poseidon Platinum

10000 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 10046, 163e rue

N.-O. Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 10046, 163e rue

N.-O. Edmonton (Alb) Produit saisi au

point de vente

au détail Sexy Lady Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par Santé Canada

a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 10046, 163e rue

N.-O. Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Kangaroo 2019 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 3364, chemin

Parsons Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Kangaroo 2020 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 3364, chemin

Parsons Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Poseidon Platinum

10000 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 3364, chemin

Parsons Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 3364, chemin

Parsons Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Sexy Lady Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 3364, chemin

Parsons Edmonton (Alb.) Produit saisi au

point de vente

au détail Kangaroo Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 10022, 100e

avenue Grande Prairie

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 10022, 100e

avenue Grande Prairie

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Kangaroo 2020 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 9914, rue King Fort McMurray

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Poseidon Platinum

10000 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 9914, rue King Fort McMurray

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 9914, rue King Fort McMurray

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Sexy Lady Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 9914, rue King Fort McMurray

(Alb.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Kangaroo Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 2429, aut. 97N,

porte 200 Kelowna (C.-B.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Poseidon Platinum

10000 Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil Source Adult 2429, aut. 97N,

porte 200 Kelowna (C.-B.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant Red Mamba Amélioration de la

performance

sexuelle L'analyse du produit par

Santé Canada a révélé la présence

de sildénafil et de tadalafil Source Adult 2429, aut. 97N,

porte 200 Kelowna (C.-B.) Produit retiré des

étagères par le

détaillant

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

