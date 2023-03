Résumé

Produit : Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique qu'ils contiennent un médicament d'ordonnance

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus en toute légalité que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Produit Usage prévu Risque pour la santé Ensemble de produits rajeunissants Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv Set Éclaircissement de la peau Présence d'hydroquinone et de trétinoïne indiquée sur l'étiquette. Crème topique rajeunissante Brilliant Skin Essentials Brilliant Rejuv Topical Cream Éclaircissement de la peau Présence d'hydroquinone et de trétinoïne indiquée sur l'étiquette. Solution topique (tonique) rajeunissante Brilliant Skin Essentials Topical Solution (Toner) Éclaircissement de la peau Présence d'hydroquinone et de trétinoïne indiquée sur l'étiquette. Lotion tonique rajeunissante pour le visage Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner Éclaircissement de la peau L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (déjà retiré du marché) a révélé la présence de trétinoïne. Sirop Solmux pour enfants contenant de la carbocistéine (100 mg/5 mL) Mucolytique (médicament pour fluidifier le mucus) Présence de carbocistéine indiquée sur l'étiquette. Sirop Solmux pour enfants contenant de la carbocistéine (200 mg/5 mL) Mucolytique (médicament pour fluidifier le mucus) Présence de carbocistéine indiquée sur l'étiquette. Suspension Solmux pour adultes contenant de la carbocistéine (500 mg/5 mL), concentration forte Mucolytique (médicament pour fluidifier le mucus) Présence de carbocistéine indiquée sur l'étiquette.

Santé Canada fournit aux consommateurs et aux consommatrices une mise en garde à propos des produits de santé non homologués que le Ministère a retirés de la boutique Facebook en ligne de Kausch International Goods ainsi que l'entrepôt de l'entreprise situé à Calgary (Alberta). La présence de médicaments d'ordonnance dans ces produits non homologués est indiquée sur l'étiquette ou a été révélée lors d'analyses menées auparavant. Ils peuvent présenter de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence peut ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous sa supervision puisqu'ils servent à traiter des problèmes précis et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves.

N'utilisez pas ces produits. Rapportez-les à votre pharmacie du coin pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

La carbocistéine est un médicament d'ordonnance dont l'utilisation n'est pas autorisée au Canada. Elle est employée dans d'autres pays pour traiter des problèmes de santé associés à un excès de mucus dans les voies respiratoires. Ses effets secondaires incluent diarrhée, nausée et brûlures d'estomac. Des réactions allergiques (p. ex. anaphylactiques) et cutanées graves ont été signalées lors de son utilisation. La carbocistéine peut altérer la muqueuse de l'estomac et provoquer des saignements gastro-intestinaux chez les aînés, les personnes ayant des antécédents d'ulcères gastroduodénaux ou les patients prenant des médicaments dont on sait qu'ils peuvent provoquer des saignements gastro-intestinaux, comme l'acide acétylsalicylique (AAS) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). L'utilisation de carbocistéine est déconseillée chez les personnes enceintes.

L'hydroquinone est un médicament d'ordonnance en concentration supérieure à 2 % et un produit de santé naturel en concentration égale ou inférieure à 2 %. Elle est utilisée de façon topique (sur la peau) pour éclaircir des taches foncées sur la peau de différentes origines (p. ex. exposition au soleil, lésion de la peau, grossesse, prise de médicaments, vieillissement). Les personnes allergiques à l'hydroquinone et celles qui prennent des médicaments qui rendent leur peau photosensible (sensible à la lumière) ne devraient pas prendre d'hydroquinone. L'utilisation d'hydroquinone est aussi déconseillée chez les personnes enceintes ou qui allaitent et les enfants. Les personnes ayant déjà eu un cancer devraient utiliser ce médicament d'ordonnance avec prudence. Ses effets secondaires incluent des réactions cutanées comme des rougeurs, une peau sèche ou gercée, des brûlures, des picotements, de la desquamation (peau qui pèle), des démangeaisons, une photosensibilité accrue, des coups de soleil, des ampoules ou la formation de cicatrices. L'hydroquinone peut causer une décoloration de la peau (c.-à-d. la formation de taches bleues, noires ou blanches) qui, dans certains cas, peut altérer l'apparence. L'exposition à long terme à l'hydroquinone a été associée au cancer chez des animaux de laboratoire.

La trétinoïne pour usage topique est un médicament d'ordonnance utilisé pour le traitement de l'acné. La trétinoïne pour usage topique ne devrait pas être utilisée pendant la grossesse parce qu'elle a été associée à des anomalies congénitales. L'utilisation de trétinoïne pour usage topique est déconseillée chez les personnes qui allaitent, les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la peau est enflammée ou irritée, les personnes ayant déjà eu un cancer de la peau, les personnes qui ont des lésions cutanées non diagnostiquées, les personnes qui prennent des médicaments qui rendent leur peau photosensible (sensible à la lumière) et les personnes qui y sont allergiques. La trétinoïne peut entraîner de la douleur, de l'irritation, des démangeaisons, de la rougeur ou de l'enflure aux endroits où elle est appliquée. Elle peut endommager la peau, en changer la couleur ou la rendre plus sensible à la lumière du soleil ou des lits de bronzage, ce qui mène à des coups de soleil. L'utilisation combinée de trétinoïne et d'hydroquinone peut augmenter l'intensité de certains des effets secondaires de la trétinoïne.

