Problème

Santé Canada a saisi plusieurs médicaments injectables et instruments médicaux, y compris des produits dont l'étiquette indique la présence de la toxine botulinique de type A ou d'acide hyaluronique, au Vivian Spa, qui est situé au 11-3415, chemin Dixie, Mississauga (Ontario), car ils ne sont pas homologués et peuvent poser de graves risques pour la santé. Ces produits peuvent avoir été administrés comme traitements à des fins esthétiques.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent poser de graves risques pour la santé. Ils peuvent ne pas contenir suffisamment de principes actifs ou contenir des ingrédients, des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas sur l'étiquette et qui pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. Pour toutes ces raisons, les produits de santé non homologués peuvent avoir des effets graves sur la santé.

La toxine botulinique de type A est utilisée pour traiter les spasmes musculaires graves dans le cou, les yeux et les pieds, ainsi que les migraines chroniques, l'incontinence urinaire et la transpiration excessive. Elle est également utilisée à des fins cosmétiques pour traiter les rides du visage. Les produits à base de toxine botulinique de type A homologués ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un spécialiste et seulement si les avantages du traitement sont jugés supérieurs aux risques. Les risques possibles associés à l'injection d'un produit à base de toxine botulinique de type A non homologué peuvent varier d'une légère paralysie locale à la mort. La vente de tous les produits administrés par injection au Canada doit être autorisée par Santé Canada.

Les médicaments injectables non homologués comportent des risques importants en raison de la possibilité d'infection, de formation de cicatrices, de réaction allergique et de résultats médiocres. La sécurité, l'efficacité et la qualité de ces produits n'ont pas été évaluées.

Les instruments médicaux non homologués dont la vente n'est pas autorisée au Canada peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité, d'efficacité ou de qualité de Santé Canada.

Produits touchés

Produit Risques Meditoxin, Purified Botulinum Toxin Type A Médicament injectable non homologué (étiquette indiquant la présence de la toxine botulinique de type A) Toxta Inj. Botulinum Toxin Type A Médicament injectable non homologué (étiquette indiquant la présence de la toxine botulinique de type A) Biotine Bayer 0.5% Vitamin H Injectable solution IM Médicament injectable non homologué Mizain Voluma with Lidocaine Instrument médical non homologué Mizain Hyaluronic Acid 50cc Instrument médical non homologué Ammi Mulkwang Capture Time PDRN Instrument médical non homologué Royal Premium Family #5, Prosthesis Biomaterial with Lidocaine Instrument médical non homologué Juvéderm Voluma with Lidocaine Instrument médical non homologué Mole Removal Plasma Pen Instrument médical non homologué

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits de santé non homologués. Consultez un professionnel de la santé si vous pensez que l'on vous a administré ces produits au Vivian Spa et si vous avez des inquiétudes quant à votre santé.

Lorsque vous recevez un traitement à la toxine botulinique ou un produit de remplissage dermique à l'acide hyaluronique, demandez à votre professionnel de la santé de vous montrer l'étiquette du produit et assurez-vous que la vente du produit de santé a été homologuée par Santé Canada . Les produits de santé homologués portent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez également vérifier si les produits sont homologués pour la vente en consultant les sites Web de Santé Canada Recherche de produits pharmaceutiques en ligne, Base de données sur les produits de santé naturels homologués (BDPSNH) ou Recherche d'homologations d'instrument médical en vigueur.

