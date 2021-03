OTTAWA, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ -

Problème

Santé Canada sait que des événements indésirables survenus à la suite de l'administration du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca ont été déclarés en Europe et tient à rassurer les Canadiens en insistant sur le fait que les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ses risques. Santé Canada a autorisé le vaccin en s'appuyant sur un examen approfondi et indépendant des données probantes, à la suite duquel il a déterminé que le vaccin répond aux exigences rigoureuses en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité du Canada.

À l'heure actuelle, rien n'indique que ces événements indésirables étaient attribuables au vaccin. Jusqu'à maintenant, aucun événement indésirable lié au vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, ou à la version fabriquée par le Serum Institute of India, n'a été déclaré à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique.

Santé Canada a été informé par l'Agence européenne des médicaments (AEM) que plusieurs pays en Europe avaient temporairement suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca ou de certains lots particuliers de celui-ci par mesure de précaution en attendant les résultats de l'enquête de l'AEM. Aucun des lots visés faisant l'objet de l'enquête n'a été expédié au Canada.



Le comité de sécurité de l'AEM a lancé une enquête portant sur les cas de manifestations thromboemboliques (caillots sanguins) déclarés à la suite de l'administration du vaccin en Europe. Cette enquête devrait être réalisée de façon accélérée.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni a confirmé qu'à la suite de l'administration de 11 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca sur son territoire, le nombre de cas de caillots sanguins déclarés n'est pas plus élevé que prévu.

Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les organismes de réglementation internationaux, notamment l'AEM, pour recueillir et évaluer l'information disponible dans le but de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'autorisation par Santé Canada du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, veuillez consulter le portail des vaccins et traitements pour la COVID-19.

