OTTAWA, ON, le 5 févr. 2021 /CNW/ -

Résumé

Produit : Les désinfectants pour les mains et les désinfectants pour surfaces dures non autorisés de Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc.

Problème : Santé Canada avertit les Canadiens que Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc. vendent en ligne des désinfectants pour les mains et des désinfectants pour surfaces dures non autorisés qui peuvent présenter des risques pour la santé.

Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces produits. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des préoccupations. Conservez tous les désinfectants pour les mains hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, appelez un centre antipoison ou demandez une aide médicale immédiatement. Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé ou déposez toute plainte à Santé Canada.

Problème

Protegel Quebec Inc. et Hangel Canada Inc. vendent en ligne des désinfectants pour les mains et des désinfectants pour surfaces dures non autorisés. Les produits non autorisés peuvent contenir des ingrédients inconnus pouvant être nocifs s'ils sont utilisés ou consommés.

En outre, l'analyse de certains de ces produits non autorisés par Santé Canada a révélé la présence d'une concentration en éthanol plus faible que le seuil recommandé pour être efficace. Certains produits affichaient un numéro de produit naturel (NPN) à huit chiffres appartenant à un produit différent, tandis que d'autres produits prétendaient à tort limiter la propagation de la COVID-19 (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails).

La vente de produits de santé naturels non autorisés et les fausses allégations sont illégales au Canada. Santé Canada a demandé à plusieurs reprises à Protegel Quebec Inc. et à Hangel Canada Inc. de cesser de vendre ces produits et de procéder à leur rappel. Cependant, à ce jour, aucune des deux entreprises n'a répondu à ces demandes. Santé Canada prendra des mesures d'application de la loi additionnelles, si nécessaire, pour mettre fin à cette activité illégale.

Produit Entreprise Utilisation Quantité Raison du rappel Protegel Hand sanitizer Protegel Quebec Inc. Désinfectant commercial pour les mains 3,8 L La vente n'est pas autorisée au Canada. Protegel formule avancée Protegel Quebec Inc. Désinfectant pour les mains (gel) 4 oz La vente n'est pas autorisée au Canada. Protegel Antibactérien en forme de gel (75-82 % éthanol) Protegel Quebec Inc. Désinfectant pour les mains (gel) Différentes tailles disponibles Vente non autorisée au Canada; NPN incorrect Protegel Nouvelle Formule Antibactérien Protegel Quebec Inc. Désinfectant pour les mains (gel) Différentes tailles disponibles Vente non autorisée au Canada; fausses déclarations liées à la COVID Protegel (75 % d'éthanol) Protegel Quebec Inc. Désinfectant pour les mains (vaporisateur) 10 ml/120 ml La vente n'est pas autorisée au Canada. Protegel Protegel Quebec Inc. Désinfectant de surface (vaporisateur) 473 ml La vente n'est pas autorisée au Canada. Protegel Protegel Quebec Inc. Désinfectant pour les mains (lingettes) 13 ou 25 lingettes La vente n'est pas autorisée au Canada. Protegel Protegel Quebec Inc. Désinfectant de surface (lingettes) 25 lingettes La vente n'est pas autorisée au Canada. Mr. Wipes Protegel Quebec Inc. Désinfectant de surface (lingettes) 500 lingettes La vente n'est pas autorisée au Canada. Closol Protegel Quebec Inc. Désinfectant de surface (lingettes) 205 ou 400 lingettes La vente n'est pas autorisée au Canada. Hangel Antibacterial Hand Wipes Hangel Canada Inc. Désinfectant pour les mains (lingettes) 32 lingettes Vente non autorisée au Canada; la concentration en éthanol est plus faible que le seuil recommandé pour être efficace. Hangel Advanced Formula Hangel Canada Inc. Désinfectant pour les mains (gel) Différentes tailles et parfums disponibles Vente non autorisée au Canada; la concentration en éthanol est plus faible que le seuil recommandé pour être efficace. Hangel New Advanced Formula Hangel Canada Inc. Désinfectant pour les mains (gel) Différentes tailles et parfums disponibles Vente non autorisée au Canada; fausses déclarations liées à la COVID Hangel Advanced Formula spray Hangel Canada Inc. Désinfectant pour les mains (vaporisateur) 10 ml La vente n'est pas autorisée au Canada.

Si d'autres produits qui ne répondent pas aux exigences de Santé Canada sont identifiés, le Ministère prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens en mettant à jour cette liste.

Santé Canada a pris des mesures pour informer les Canadiens au sujet des allégations fausses et trompeuses associées à la COVID-19. Chaque semaine, Santé Canada affiche la liste des incidents concernant la publicité de produits de santé liés à la COVID-19.

Ce qu'il faut faire

Si vous avez acheté des produits de Protegel Quebec Inc. ou de Hangel Canada Inc., cessez de les utiliser. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et si vous avez des préoccupations.

Consultez le site Web de Santé Canada pour des renseignements sur les produits de santé assortis d'allégations fausses ou trompeuses sur leur capacité à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID-19 qui peuvent mettre votre santé en danger.

pour des renseignements sur les produits de santé assortis d'allégations fausses ou trompeuses sur leur capacité à prévenir, à traiter ou à guérir la COVID-19 qui peuvent mettre votre santé en danger. Suivez les directives municipales ou régionales sur la manière d'éliminer les produits chimiques et autres déchets dangereux ou retournez le produit à votre pharmacie locale pour une élimination appropriée.

Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé ou déposez toute plainte à Santé Canada .

Pour aider à limiter la propagation de COVID-19, lavez-vous souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon, utilisez du désinfectant pour les mains à base d'alcool dont la vente a été autorisée au Canada. Consultez :

la liste des désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada ;

; la liste des désinfectants pour les mains autorisés ou enregistrés dans d'autres juridictions qui n'affichent pas de numéro de produit naturel (NPN) ou de numéro d'identification de médicament (DIN), mais qui ont été acceptés pour être utilisés au Canada pendant la pandémie de COVID-19.

De plus amples renseignements sur l'achat de produits de santé en toute sécurité sont disponibles sur le site Web de Santé Canada.

Pour obtenir les renseignements les plus récents et les plus à jour sur la COVID-19, visitez Canada.ca/coronavirus.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]