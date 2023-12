OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Mise à jour

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires fédéraux et provinciaux de la santé publique, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour faire enquête sur une éclosion de salmonellose dans huit provinces : Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Québec, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador

D'après les résultats de l'enquête à ce jour, on a déterminé que la consommation de cantaloups de marques Malichita et Rudy était la source probable de l'éclosion. Bon nombre de personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé du cantaloup avant que leur maladie ne survienne.

La majorité des personnes qui sont tombées malades sont des enfants de 5 ans ou moins ou des adultes de 65 ans ou plus. Plusieurs personnes disent résider dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, une résidence privée pour aînés, un établissement d'aide à la vie autonome ou fréquenter une garderie.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié des avis de rappel d'aliments le 1er novembre, le 14 novembre et le 17 novembre pour les cantaloups de la marque Malichita vendus entre le 11 octobre et le 14 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, l'ACIA a mis à jour l'avis de rappel d'aliments pour y ajouter les cantaloups de la marque Rudy vendus entre le 10 octobre et le 24 novembre 2023. Les produits faisant l'objet du rappel ont été distribués en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et possiblement dans d'autres provinces et territoires. D'autres rappels secondaires ont été publiés pour des produits contenant des cantaloups visés par le rappel, ainsi que pour des produits qui ont été transformés à proximité des cantaloups visés par le rappel. Cela comprend d'autres fruits comme le melon de miel, l'ananas, le melon d'eau et divers plateaux de fruits.

L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments, ce qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Si d'autres produits font l'objet d'un rappel, l'ACIA avisera le public au moyen d'avis de rappel d'aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits faisant l'objet du rappel, veuillez consulter l' avis de rappel de l'ACIA.

Pour prévenir la maladie, évitez de manger, de servir, d'utiliser, de vendre ou de distribuer :

des cantaloups de marque Malichita ou de marque Rudy;

tout produit contenant des cantaloups de marque Malichita ou de marque Rudy;

tout produit faisant l'objet d'un rappel.

Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier la marque du cantaloup, ou si votre produit fait partie de l'avis de rappel de l'ACIA, il est recommandé de le jeter. Ces conseils s'appliquent aux personnes, aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants, aux établissements de services alimentaires (comme les hôtels, les restaurants et les cafétérias) et aux installations (comme les hôpitaux, les foyers de centres d'hébergement de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés, les établissements d'aide à la vie autonome et les garderies) partout au Canada.

Le présent avis de santé publique sera mis à jour au fil de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 15 décembre, il y avait 153 cas de Salmonella Soahanina, de Salmonella Sundsvall et de Salmonella Oranienburg confirmés en laboratoire liés à cette éclosion dans les provinces suivantes : Colombie-Britannique (17), Alberta (3), Ontario (20), Québec (103), Île-du-Prince-Édouard (2), Nouveau-Brunswick (2), Nouvelle-Écosse (4) et Terre-Neuve-et-Labrador (2). D'autres infections à Salmonella font l'objet d'une enquête, et de nouveaux cas associés à cette éclosion pourraient être confirmés. Les personnes infectées sont tombées malades entre la mi-octobre et la fin-novembre 2023. Cinquante-trois (53) personnes ont été hospitalisées. Six décès ont été signalés. Les personnes qui sont tombées malades étaient âgées de 0 à 100 ans. La majorité des personnes qui sont tombées malades sont des enfants de 5 ans ou moins (35 %) ou des adultes de 65 ans ou plus (44 %). La moitié des personnes touchées (50 %) sont de sexe féminin.

L'ACIA a publié des avis de rappel d'aliments le 1er novembre, le 14 novembre et le 17 novembre pour les cantaloups de la marque Malichita vendus entre le 11 octobre et le 14 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, l'ACIA a mis à jour l'avis de rappel d'aliments pour y ajouter les cantaloups de la marque Rudy vendus entre le 10 octobre et le 24 novembre 2023. D'autres rappels secondaires ont été publiés pour des produits contenant des cantaloups visés par le rappel, ainsi que pour des produits qui ont été transformés à proximité des cantaloups visés par le rappel.

Dans le cadre de l'enquête de l'ACIA, les souches de Salmonella qui ont rendu les gens malades ont été trouvées dans des échantillons de cantaloup de marque Malichita visé par le rappel.

Il est possible que des cas plus récents soient signalés dans le cadre de cette éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Pour cette éclosion, la période de déclaration de la maladie est de deux à six semaines.

Les CDC des États-Unis enquêtent également sur une éclosion de cas de Salmonella associée à des cantaloups; ces cas ont la même souche génétique que les cas signalés dans la présente éclosion.

Symptômes

Les symptômes apparaissent habituellement entre 6 et 72 heures après une exposition à des salmonelles et durent de 4 à 7 jours.

Les symptômes incluent notamment :

fièvre;

frissons;

nausées;

vomissements;

diarrhée;

maux de tête;

crampes abdominales.

Même si elles n'ont pas de symptômes, les personnes infectées par des salmonelles peuvent transmettre la salmonellose à d'autres personnes pendant des jours, voire des semaines, après leur infection. La transmission de la salmonellose peut se faire de personne à personne et par contact avec des surfaces contaminées. La plupart des personnes qui contractent la salmonellose se rétablissent complètement sans traitement après quelques jours, mais certaines personnes peuvent développer une salmonellose grave et devoir être hospitalisées.

N'importe qui peut contracter la salmonellose. Si vous croyez que vous avez des symptômes, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les personnes ayant un risque accru de maladie grave incluent :

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Les conseils suivants s'appliquent aux personnes, aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants, aux établissements de services alimentaires (comme les hôtels, les restaurants et les cafétérias) et aux installations (comme les hôpitaux, les foyers de centres d'hébergement de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés, les établissements d'aide à la vie autonome, et les garderies) partout au Canada :

Évitez de manger, de servir, d'utiliser, de vendre ou de distribuer du cantaloup de marque Malichita ou de marque Rudy, tout produit contenant du cantaloup de marque Malichita ou de marque Rudy ou tout autre produit visé par le rappel.

Vérifiez si vous avez des cantaloups de marque Malichita ou de marque Rudy, des produits contenant ce fruit, ou tout autre produit visé par le rappel chez vous ou dans votre congélateur. Si c'est le cas, jetez-les et lavez-vous les mains.

Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier la marque du cantaloup, ou si votre produit fait partie du rappel de l'ACIA, il est recommandé de le jeter.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces et les aires d'entreposage avec lesquelles le cantaloup de marque Malichita ou de marque Rudy, ou tout autre produit contenant le produit visé par le rappel, ont pu entrer en contact, notamment les comptoirs, les contenants, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Si vous avez reçu un diagnostic de salmonellose ou d'une autre maladie gastro-intestinale, ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes.

Renseignements supplémentaires

