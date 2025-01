OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ -

Le 29 janvier 2025 : mise à jour

L'enquête sur cette éclosion est en cours.

En bref

Ne consommez pas, n'utilisez pas, ne vendez pas, ne servez pas et ne distribuez pas les mini pâtisseries rappelées de la marque Sweet Cream ni les produits Délice au citron et Tartelette aux fruits des bois rappelés de la marque D. Effe T.

Détails de l'épidémie

Nombre de cas de la maladie 69 Provinces et territoires ayant des cas répertoriés (nombre de cas) • La Colombie-Britannique (4) • L'Alberta (3) • L'Ontario (24) • Le Québec (37) • Le Nouveau-Brunswick (1) Nombre d'hospitalisations 22 Nombre de décès 0 Sexe 59 % femmes Intervalle d'âges en années 3 à 88 Rappel d'aliments Oui Rappel des mini pâtisseries de marque Sweet Cream en raison de la bactérie Salmonella Rappel des produits Délice au citron et Tartelette aux fruits des bois de marque D. Effe T. en raison de la bactérie Salmonella État de l'enquête Actif

Aliments rappelés

Des rappels d'aliments ont été émis pour :

les mini pâtisseries de la marque Sweet Cream;

les produits Délice au citron et Tartelette aux fruits des bois de la marque D. Effe T.

Ces produits ont été distribués dans des lieux tels que :

des épiceries;

des boulangeries;

des hôtels;

des restaurants;

des cafétérias;

des hôpitaux;

des résidences pour personnes âgées.

Ces produits ont également été servis lors d'événements organisés par des traiteurs.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits rappelés, veuillez consulter l'avis de rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur le site Web du gouvernement du Canada consacré aux rappels et aux avis de sécurité.

Rappel des mini pâtisseries de marque Sweet Cream en raison de la bactérie Salmonella

Rappel des produits Délice au citron et Tartelette aux fruits des bois de marque D. Effe T. en raison de la bactérie Salmonella

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

La salmonellose est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut toucher toute personne exposée à un produit alimentaire contaminé, y compris les produits rappelés.

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent la transmettre à d'autres personnes plusieurs jours ou plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent pas de symptômes.

Les conseils suivants s'appliquent aux particuliers, aux détaillants, aux distributeurs et aux établissements de restauration tels que les épiceries, les boulangeries, les hôtels, les restaurants, les cafétérias, ainsi qu'aux établissements tels que les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées dans tout le Canada :

Vérifiez si vous avez les produits rappelés chez vous ou dans votre établissement en recherchant le nom et la taille spécifiques du produit, le CUP et les codes dans le rappel.

Ne consommez pas, n'utilisez pas, ne vendez pas, ne servez pas et ne distribuez pas les produits rappelés.

Jetez ou rapportez les produits rappelés à l'endroit où ils ont été achetés. Les consommateurs ou les établissements qui ne sont pas sûrs d'avoir acheté les produits rappelés sont invités à communiquer avec le détaillant ou le fournisseur où les produits ont été achetés.

Ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes si vous êtes infecté par des salmonelles ou toute autre maladie gastro-intestinale.

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si vous croyez présenter des symptômes de la salmonellose.

La plupart des personnes qui tombent malades à la suite d'une infection par des salmonelles se rétablissent complètement après quelques jours sans traitement, mais elles peuvent aussi être gravement malades et devoir être hospitalisées.

Les personnes les plus exposées aux maladies graves sont les suivantes :

Symptômes

Un large éventail de symptômes est associé à la salmonellose. Il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme. Dans le cas contraire, ceux-ci se manifestent habituellement dans les 6 à 72 heures suivant l'exposition.

Vous pourriez ressentir les symptômes suivants :

frissons

fièvre

nausée

diarrhée

vomissements

crampes abdominales

maux de tête soudains

La plupart des symptômes disparaissent dans les quatre à sept jours.

La plupart des gens guérissent entièrement sans soins supplémentaires, mais certaines personnes peuvent être atteintes d'une forme de la maladie plus grave :

demandant des soins hospitaliers;

entraînant des effets sur la santé à long terme ou le décès.

Symptômes de la salmonellose (Salmonella)

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Résumé de l'enquête

Il y a 69 cas de maladie à Salmonella Enteritidis confirmés en laboratoire et liés à cette éclosion dans les provinces suivantes :

La Colombie-Britannique (4)

L' Alberta (3)

(3) L' Ontario (24)

(24) Le Québec (37)

Le Nouveau-Brunswick (1)

Les personnes sont tombées malades entre fin septembre 2024 et début janvier 2025. Parmi les cas signalés, 22 personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'est à déplorer. De nombreuses personnes malades ont déclaré avoir consommé des pâtisseries lors d'événements organisés par des traiteurs ou dans d'autres établissements où les produits rappelés ont été servis ou vendus.

Les personnes qui sont tombées malades étaient âgées de 3 à 88 ans. Plus de la moitié des personnes malades étaient des femmes (59 %).

Il est possible que des cas de maladie plus récents continuent d'être signalés dans le cadre de l'éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où le cas de maladie est signalé aux autorités de santé publique. Pour cette éclosion, la période de déclaration du cas de maladie est comprise entre 13 et 42 jours.

Il est possible que cette éclosion ne se limite pas aux provinces ou territoires où les cas de maladie sont connus.

Les mini pâtisseries rappelées ont été distribuées dans les provinces suivantes :

La Colombie-Britannique

L' Alberta

L' Ontario

Le Québec

La Nouvelle-Écosse

Les produits Délice au citron et Tartelette aux fruits des bois de marque D. Effe T. rappelés ont été distribués en Ontario.

