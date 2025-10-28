OTTAWA, ON , le 28 oct. 2025 /CNW/ -

En bref

Ne donnez pas à votre chien les gâteries pour chiens des marques Puppy Love et Puppy World qui ont fait l'objet d'un rappel, ne les vendez pas et ne les distribuez pas non plus. Pour plus de détails sur les produits rappelés, veuillez consulter le site Web des rappels et des avis de sécurité.

Veillez toujours à avoir une bonne hygiène des mains et à vous laver les mains fréquemment après avoir été en contact avec des chiens, leur nourriture et leurs gâteries.

Détails de l'éclosion



Nombre de cas de la maladie 32 Provinces et territoires ayant des cas répertoriés (nombre de cas) L'Alberta (14)

La Colombie-Britannique (15)

L'Ontario (2)

Les Territoires du Nord-Ouest (1) Nombre d'hospitalisations 8 Nombre de décès 0 Sexe 59 % sont des femmes Intervalle d'âges en années 0 à 87 ans Rappel du produit Oui, certaines gâteries crus pour animaux de compagnie de marque Puppy Love et Puppy World rappelées en raison d'une contamination potentielle par la salmonelle État de l'enquête Active

Produits rappelés

Le 28 octobre 2025, Puppy Love Pet Products Inc. a volontairement rappelé certaines gâteries pour animaux de compagnie des marques Puppy Love et Puppy World :

Gâteries Puppy Love à mâcher à base de bœuf (quatre morceaux)

Gâteries Puppy Love à base de poitrine de poulet (120 g et 300 g)

Gâteries Puppy Love à base d'ailes de poulet (120 g)

Gâteries Puppy World à base de poumons d'agneau (150 g, 340 g et 454 g)

Ces produits ont été vendus entre février 2025 et octobre 2025. Pour plus d'informations sur les produits rappelés, veuillez consulter l'avis de rappel de produits de consommation sur le site Web des rappels et des avis de sécurité.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Au Canada, les aliments destinés aux animaux de compagnie ne sont pas assujettis aux mêmes règlements et tests que ceux destinés aux humains. Les aliments et les gâteries pour chiens peuvent être contaminés par des bactéries, notamment la salmonelle, qui peuvent rendre les humains et les chiens malades. Vous pouvez contracter la salmonelle par contact avec un chien, sa nourriture, ses gâteries ou ses excréments. Même si les chiens ne présentent aucun signe de maladie, ils peuvent tout de même infecter les personnes qui sont en contact avec eux ou leur environnement.

Les conseils suivants s'appliquent aux particuliers, ainsi qu'aux détaillants et distributeurs :

Vérifiez si vous avez chez vous ou dans votre établissement des gâteries pour chiens des marques Puppy Love ou Puppy World faisant l'objet d'un rappel. Si c'est le cas, jetez-les.

Ne donnez pas à votre chien, ne vendez pas et ne distribuez pas les gâteries pour chiens des marques Puppy Love ou Puppy World faisant l'objet d'un rappel.

Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon immédiatement après avoir manipulé tout type d'aliments ou de gâteries pour chiens.

Apprenez aux enfants à se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon chaque fois qu'ils ont touché des chiens, leur nourriture ou leurs gâteries.

Lavez et désinfectez tous les récipients, ustensiles et surfaces qui ont été en contact avec de la nourriture ou des gâteries pour chiens, avant de les réutiliser. Cela inclut les bols de nourriture et d'eau, les plans de travail, les micro-ondes et les réfrigérateurs.

Utilisez des plats et des ustensiles réservés à votre chien et lavez-les séparément des autres plats et ustensiles.

Rangez toute la nourriture et les gâteries pour chiens loin de l'endroit où la nourriture humaine est stockée ou préparée et hors de portée des jeunes enfants. Ramassez les récipients contenant de la nourriture et des gâteries lorsque votre animal a fini de les utiliser.

Suivez les instructions de conservation figurant sur l'emballage de la nourriture et des gâteries pour chiens, y compris la réfrigération et la congélation appropriées si nécessaire, afin d'éviter qu'elles ne se détériorent.

Lisez les étiquettes sur les aliments et les gâteries pour chiens afin de connaître les ingrédients, la date de péremption du produit et si les aliments sont cuits ou crus. Les aliments et gâteries crus pour animaux de compagnie peuvent être frais, congelés, déshydratés ou lyophilisés.

Lavez-vous les mains après avoir été en contact avec un chien et après avoir manipulé ses excréments.

Les personnes infectées par la bactérie Salmonella peuvent transmettre la bactérie à d'autres personnes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après avoir été infectées, même si elles ne présentent aucun symptôme.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie sont les suivantes :

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si vous pensez présenter les symptômes d'une infection à Salmonella.

Lavez-vous les mains pour réduire la transmission des maladies infectieuses

Salubrité des aliments pour les populations vulnérables

Symptômes

Un large éventail de symptômes est associé à la salmonellose. Il se peut que vous ne ressentiez aucun symptôme. Dans le cas contraire, ceux-ci se manifestent habituellement dans les 6 à 72 heures suivant l'exposition.

Vous pourriez ressentir les symptômes suivants :

frissons

fièvre

nausée

diarrhée

vomissements

crampes abdominales

maux de tête soudains

La plupart des symptômes disparaissent dans les quatre à sept jours.

La plupart des gens guérissent entièrement sans soins supplémentaires, mais certaines personnes peuvent être atteintes d'une forme de la maladie plus grave :

nécessitant des soins hospitaliers;

entraînant des effets sur la santé à long terme ou le décès.

Symptômes de la salmonellose (Salmonella)

Résumé de l'enquête

Il y a 32 cas humains confirmés en laboratoire de Salmonella Oranienburg liés à cette éclosion :

L'Alberta (14)

La Colombie-Britannique (15)

L'Ontario (2)

Les Territoires du Nord-Ouest (1)

Les personnes sont tombées malades entre la mi-février et le début octobre 2025. Les personnes atteintes de la maladie ont entre 0 et 87 ans et sont en majorité des femmes (59 %). Parmi les cas signalés, huit personnes ont été hospitalisées et aucun décès n'est à déplorer.

De nombreuses personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir manipulé des aliments et des gâteries pour chiens avant de tomber malades. Aucun fournisseur commun d'aliments ou de gâteries pour chiens n'a été déterminé comme étant à l'origine de l'éclosion.

L'exposition à certaines gâteries pour chiens des marques Puppy Love et Puppy World a été identifiée comme une source probable de certaines des maladies signalées dans le cadre de cette éclosion.

La salmonelle a été détectée dans les échantillons suivants :

Gâteries Puppy World à base de poumons d'agneau (sachets de 150 g, 340 g et 454 g)

Gâteries Puppy Love à base d'ailes de poulet (sachets de 120 g)

Gâteries Puppy Love à base de poitrine de poulet (sachets de 120 g et 300 g)

Gâteries Puppy Love à mâcher à base de bœuf, 6 pouces (paquet économique, quatre morceaux)

Gâteries Puppy Love « Twisty Jr. » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Jr Ribbon » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Curly » au bœuf canadien (paquet économique, cinq morceaux

Gâteries Puppy Love « Bully » au bœuf 30 cm (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Slim » au bœuf (paquet économique, cinq morceaux)

Gâteries Puppy Love « Jr Bully Mini » au bœuf 4-5 pouces (paquet économique, dix morceaux)

L'enquête est en cours et d'autres sources de l'éclosion pourraient être soulevées. Cet avis sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées, en raison de la période entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Dans le cas de cette éclosion, la période de déclaration de la maladie se situe entre 15 et 101 jours après son apparition.

Le présent avis contient uniquement les cas confirmés en laboratoire. Le nombre réel de personnes malades au Canada est probablement beaucoup plus élevé. De nombreuses personnes ont des symptômes légers et ne consultent pas un médecin et ne se font donc pas tester. Des chercheurs estiment que pour chaque cas de Salmonella signalé à la santé publique, 26 autres cas ne sont pas déclarés.

