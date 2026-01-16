/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide/ English
16 janv, 2026, 07:00 ET
TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante concernant le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 16 janvier 2026
Heure
10 h (HE)
Lieu
Toronto (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/67246428984
Code d'accès : 698007
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et
indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Interprétation simultanée
Les médias qui participent par Zoom peuvent choisir entre l'interprétation simultanée en français ou en anglais, ou le flux principal (sans interprétation).
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
