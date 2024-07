OTTAWA, ON, le 30 juill. 2024 /CNW/ - mise à jour

L'enquête sur cette éclosion est en cours. L'avis de santé publique sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

En bref

Ne consommez pas, n'utilisez pas, ne vendez pas, ne servez pas et ne distribuez pas les différentes boissons réfrigérées à base de plantes rappelées

Nombre de cas de la maladie 18 Provinces et territoires ayant

des cas répertoriés

(nombre de cas) Alberta (1)

Ontario (12)

Québec (4)

Nouvelle-Écosse (1) Nombre d'hospitalisations 13 Nombre de décès 2 Sexe 72 % femmes Intervalle d'âges en années 7-89

67 % des cas sont âgés de 50 ans et plus Rappel d'aliments Oui, plusieurs boissons réfrigérées à base de plantes des

marques Silk et Great Value font l'objet d'un rappel à l'échelle

nationale État de l'enquête Active

Aliments rappelés

Des avertissements de rappel d'aliments ont été émis pour des boissons réfrigérées à base de plantes pour les marques suivantes:

Silk

Great Value

Pour plus d'informations sur les produits rappelés, veuillez consulter l'avis de rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur le site web du gouvernement du Canada consacré aux rappels et aux avis de sécurité.

Rappel de diverses boissons végétales réfrigérées de marque Silk et Great Value en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

La listériose est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut toucher toute personne exposée à un produit alimentaire contaminé, notamment le produit rappelé.

Si les personnes en bonne santé peuvent tomber malades à la suite d'une infection à la Listeria, la maladie peut être fatale pour les enfants à naître, les nouveau-nés, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli.

Les conseils suivants s'appliquent aux personnes partout au Canada:

Vérifiez si des produits rappelés se trouvent chez vous ou dans votre établissement en recherchant le nom et la taille spécifiques du produit, le CUP et les codes dans l'avis de rappel.

Ne pas consommer, servir, utiliser, vendre ou distribuer les produits rappelés ou tout produit utilisé.

consommer, servir, utiliser, vendre ou distribuer les produits rappelés ou tout produit utilisé. Les produits rappelés doivent être jetés ou retournés à l'endroit où ils ont été achetés. Les consommateurs qui ne savent pas s'ils ont acheté les produits rappelés sont invités à contacter leur détaillant.

Ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes si vous avez été diagnostiqué avec une infection à la Listeria ou toute autre maladie gastro-intestinale.

préparez d'aliments pour d'autres personnes si vous avez été diagnostiqué avec une infection à la ou toute autre maladie gastro-intestinale. Contactez votre fournisseur de soins de santé si vous pensez présenter des symptômes d'infection à la Listeria.

Les personnes les plus exposées au risque de contracter une listériose grave sont les suivantes:

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli (incapables de lutter facilement contre les maladies).

Les adultes de plus de 60 ans. Le risque s'accroît avec l'âge en raison de l'affaiblissement du système immunitaire.

Les personnes enceintes, y compris leur enfant à naître ou leur nouveau-né.

Quels sont les risques de complications?

Vous pouvez développer une infection du cerveau ou une infection du sang si vous avez une listériose grave. La listériose grave peut être fatale.

Bien que les personnes infectées pendant leur grossesse puissent ne présenter que des symptômes légers, semblables à ceux de la grippe, la listériose peut se propager au bébé à naître et provoquer :

une fausse couche

c'est-à-dire quand l'enfant à naître meurt dans l'utérus avant la 20e semaine de grossesse

l'accouchement d'un enfant mort-né

c'est-à-dire quand l'enfant à naître meurt dans l'utérus après 20 semaines de grossesse (avant la naissance)

un accouchement prématuré

une maladie potentiellement mortelle chez le bébé peu après sa naissance

Symptômes

Les symptômes de la listériose peuvent apparaître dès le troisième jour suivant la consommation d'aliments contaminés. Les symptômes possibles comprennent :

fièvre

nausées

crampes

diarrhée

mal de tête

constipation

vomissements

courbatures (douleurs musculaires)

Dans les cas graves, les bactéries peuvent atteindre le système nerveux (cerveau, moelle épinière et nerfs). Les symptômes de listériose grave incluent :

confusion

mal de tête

raideur au cou

perte d'équilibre

Les symptômes de listériose grave peuvent se manifester jusqu'à 70 jours après l'exposition à la Listeria.

Résumé de l'enquête

Dix-huit cas de maladie due à la bactérie Listeria monocytogenes, confirmés en laboratoire, sont liés à cette éclosion :

Alberta (1)

(1) Ontario (12)

(12) Québec (4)

Nouvelle-Écosse (1)

Les personnes sont tombées malades entre août 2023 et début juillet 2024. Parmi les cas qui nous ont été signalés, treize personnes ont été hospitalisées et deux sont décédées. De nombreuses personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir bu des boissons à base de plantes rappelées avant que leur maladie ne se déclare.

Les personnes qui sont tombées malades ont entre 7 et 89 ans. La plupart d'entre elles sont :

des adultes de 50 ans ou plus (67 %)

des femmes (72 %)

Il est possible que des maladies plus récentes continuent d'être signalées dans le cadre de l'épidémie, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux autorités de santé publique. Pour ce foyer, la période de déclaration de la maladie est comprise entre 9 et 29 jours.

Il est possible que cette éclosion ne se limite pas aux provinces ou aux territoires où les maladies sont connues, car les boissons à base de plantes rappelées ont été distribuées à l'échelle nationale.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Pour nous contacter : Agence de la santé publique du Canada, Relation avec les médias, Téléphone : 613-957-2983, Courriel : [email protected]; Renseignements au public, Téléphone : 1-866-225-0709 (sans frais), Courriel : [email protected]