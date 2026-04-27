MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Un règlement proposé a été conclu dans le cadre d'une action collective découlant de deux incidents de données impliquant Estée Lauder Cosmetics Ltd et The Estée Lauder Companies Inc (« Estée Lauder »). Ces incidents, survenus en mai et juillet 2023, auraient potentiellement compromis les informations personnelles et financières de personnes à travers le Canada.

Dans le cadre du règlement proposé, Estée Lauder versera 1 515 000 $ CA pour régler toutes les réclamations. Estée Lauder nie toutes les allégations et toute responsabilité, et aucun tribunal n'a jugé l'entreprise responsable. Les parties ont convenu de régler l'affaire afin d'éviter les risques et les coûts associés à la poursuite du litige.

Avis de règlement proposé – action collective canadienne visant Estée Lauder Post this

Personnes concernées

Le règlement s'applique à toutes les personnes au Canada dont les informations personnelles ou financières détenues par Estée Lauder ont été compromises ou volées lors des incidents de données survenus le 31 mai 2023 ou le 12 juillet 2023, ou qui ont reçu une notification d'Estée Lauder concernant l'un ou l'autre de ces incidents.

Avantages du règlement

Les membres du groupe pourraient être admissibles à une indemnisation monétaire comme suit : jusqu'à 5 000 $ CA pour les pertes documentées payées de leur poche et attribuables aux incidents de données, 150 $ CA pour les personnes touchées par un seul incident, ou 300 $ CA pour celles touchées par les deux incidents. Les paiements pourraient être augmentés proportionnellement si des fonds restent disponibles après le paiement de toutes les réclamations pour pertes documentées, ou réduits proportionnellement si le total des réclamations approuvées dépasse les fonds disponibles. Veuillez noter que si, après une telle réduction proportionnelle, la valeur de chaque paiement individuel est inférieure à 3,00 $ CA, aucun paiement individuel ne sera versé aux membres du groupe. Dans ce cas, tous les fonds restants du règlement seront distribués à des organismes de bienfaisance, après le paiement de la contribution au Fonds d'aide aux actions collectives (le cas échéant).

Prochaines étapes

Les membres du groupe qui souhaitent participer au règlement n'ont aucune démarche à effectuer pour le moment (et n'ont aucun frais à payer). Après l'approbation par le tribunal, des instructions pour soumettre des réclamations seront disponibles sur le site Web du règlement : www.ReglementEsteeLauder.ca. Ceux qui souhaitent se retirer de l'action collective et du règlement doivent le faire avant le 1er juin 2026 à 23 h 59 (heure de l'Est). Les objections écrites au règlement doivent être soumises avant le 14 mai 2026 à 23 h 59 (heure de l'Est).

La Cour supérieure du Québec tiendra une audience d'approbation du règlement le 3 juin 2026 à Montréal. Pour plus d'informations sur le règlement, l'action collective et les échéances pertinentes, les membres du groupe peuvent contacter l'Administrateur des réclamations via le site Web du règlement : www.ReglementEsteeLauder.ca.

Pour consulter l'Entente de Règlement, les formulaires de réclamation, les dates limites et les mises à jour, visitez le site Web du règlement à l'adresse www.ReglementEsteeLauder.ca ou contactez l'Administrateur des Réclamations à l'adresse suivante :

Services Concilia Inc.

A/S : Règlement des données Estée Lauder

5900, avenue Andover, bureau 1

Montréal (Québec) H4T 1H5

Téléphone : 1-888-538-5770

Courriel : [email protected]

SOURCE Services Concilia Inc.