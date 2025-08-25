Avis de recrutement -- Coroner médecin - Devenez coroner et contribuez à protéger la vie humaine au Québec

QUÉBEC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner, en collaboration avec le Secrétariat aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, lance un appel de candidatures pour constituer une liste de personnes aptes à être nommées au poste de coroner médecin, à temps plein ou à temps partiel.

Les coroners ont pour mission de faire la lumière sur les décès obscurs, violents ou survenus par suite de négligence. Leur travail permet d'informer le public, de faciliter l'exercice des droits des personnes et d'approfondir la compréhension des phénomènes de mortalité. En cherchant à comprendre les circonstances d'un décès et en formulant diverses recommandations, ils jouent un rôle essentiel dans la prévention des décès évitables et la protection de la vie.

Au cœur de leur mission, les coroners accompagnent les familles éprouvées par le deuil. Ils ont la noble fonction d'écrire le dernier chapitre de la vie du défunt, afin que son départ ne soit pas survenu en vain, mais qu'il puisse éclairer et protéger l'avenir des autres.

Comment postuler

L'affichage se fera en continu durant la prochaine année. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature avant le 24 août 2026, à 16 h 30 (HAE). Pour consulter l'affichage complet et déposer votre candidature, rendez-vous sur le site du Secrétariat aux emplois supérieurs :

Avis de recrutement de personnes aptes à être nommées coroner médecin

Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre votre candidature ou si vous éprouvez des difficultés avec ce site Web, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux emplois supérieurs en utilisant les coordonnées indiquées dans la section Nous joindre.

Le ministère du Conseil exécutif et le Bureau du coroner encouragent la diversité et l'égalité en emploi en invitant les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes handicapées ainsi que les Autochtones à déposer leur candidature.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]



Liens utiles :

SOURCE Bureau du coroner