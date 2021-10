MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - CFA Montréal est heureuse d'annoncer la nomination d'Odrée Ducharme, CFA, à titre de présidente, et l'arrivée de trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration. Odrée Ducharme succède aujourd'hui à Carl Robert, CFA, président sortant, qui a occupé cette fonction au cours des deux dernières années.

Diplômée de HEC Montréal, Odrée Ducharme est première directrice, Stratégie et exécution, Fonds d'investissement et gestion externe à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Au cours des 16 dernières années, elle a occupé différents rôles à la CDPQ, notamment en stratégie d'investissement, où elle a travaillé avec plusieurs catégories d'actif. Elle siège au conseil d'administration de CFA Montréal depuis 2016 et a présidé le comité de planification stratégique qui a conclu ses travaux au printemps dernier.

« Odrée est reconnue pour sa fine connaissance des rouages de l'association et de ses objectifs de développement futurs. Son leadership ainsi que sa pensée stratégique ont fait d'elle une candidate de choix pour débuter la mise en place de notre nouveau plan stratégique et la croissance de nos activités », a souligné Jo-Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

« Je souhaite inscrire ma présidence dans la continuité de ce qu'ont bâti mes prédécesseurs, tout en proposant une offre bonifiée et diversifiée à nos membres et candidats afin de répondre à leurs besoins respectifs et de les accompagner de façon structurée dans le développement de leurs compétences. Mon souhait est que l'on continue d'être un précurseur dans notre milieu et que l'on soit à l'affût des innovations au sein de la profession, et ce, au bénéfice de nos membres, de l'industrie et ultimement des investisseurs », a déclaré Odrée Ducharme, présidente de CFA Montréal.

La direction de CFA Montréal tient à reconnaître l'importante contribution de Carl Robert depuis plus de 10 ans au sein de l'association. Après ses deux ans de mandat à titre de président, il demeurera sur le comité exécutif à titre de président sortant et siégera au conseil d'administration de CFA Societies Canada à titre de représentant de CFA Montréal. Son travail a permis, entre autres, de renforcer le positionnement de l'association dans la communauté financière du Grand Montréal et dans le réseau international de CFA Institute, mais également de préparer la relève pour la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques.

Trois nouvelles recrues au conseil d'administration de CFA Montréal

Lors de son assemblée générale annuelle, CFA Montréal a profité de l'occasion pour annoncer la nouvelle composition de son conseil d'administration. Les nouveaux administrateurs élus cette année sont :

Julie-Andrée Côté , CFA

, CFA Jean-François Tremblay , CFA

, CFA Haig Vanlian , CFA

Ces derniers joindront leurs efforts à :

Lise Estelle Brault , CFA

, CFA Michel Charron , CFA

, CFA Frederick Chenel , CFA

, CFA Tamara Close , CFA

, CFA Julie Ducharme , CFA

, CFA Ludovic Dumas , CFA

Les membres du comité exécutif de CFA Montréal sont :

Odrée Ducharme , CFA, présidente

, CFA, présidente Sandy Poiré , CFA, vice-présidente

, CFA, vice-présidente Thomas Gagné , CFA, trésorier

, CFA, trésorier Jean-Bastien Auger , CFA, secrétaire

, CFA, secrétaire Carl Robert , CFA, président sortant

« Ce nouveau conseil conjugue la diversité des expertises de chaque membre. Je me réjouis de collaborer avec eux à la promotion ainsi qu'à la valorisation de la désignation CFA et de ses valeurs d'éthique et d'excellence professionnelle », a précisé Jo-Ann Hajdamacha.

CFA Montréal tient à remercier les administrateurs sortants pour leur contribution notable à l'essor de l'organisation :

Sophie Palmer , CFA

, CFA Shahenda El Gindi , CFA

, CFA Salim Laaroussi , CFA

Pour consulter l'ensemble des profils des administrateurs, veuillez cliquer ici.

À propos de CFA Montréal

Fondée en 1950, CFA Montréal s'inscrit dans le réseau mondial des associations membres du CFA Institute. Véritables chefs de file en investissement à l'échelle mondiale, ces associations font la promotion de normes strictes en matière d'éthique, de formation et d'excellence professionnelle dans le but d'en faire ultimement profiter la société. CFA Montréal représente les intérêts de près de 3000 professionnels de l'investissement et 2000 candidats par l'entremise de la sensibilisation, de la formation, de l'organisation d'événements et du perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus, visitez cfamontreal.org.

SOURCE CFA Montréal

Renseignements: Martine Robert, [email protected], 514-212-7812

Liens connexes

www.cfamontreal.org/