Avis de nomination : Pascal Harvey maintenant directeur général du réseau des SADC et CAE

Communicateur dans l'âme, son sens de l'écoute et son leadership reconnu sont des atouts prisés au sein de notre Réseau. M. Harvey, possède aussi une solide expérience en communication stratégique et politique puisqu'il a aussi occupé par le passé différents postes de conseiller politique et d'attaché de presse.

« Je me considère d'abord et avant tout comme un passionné du développement régional, un amoureux des régions et des gens qui les habitent. Je suis fier de contribuer depuis près de 20 ans à un Réseau solidaire qui fait une réelle différence auprès des collectivités du Québec », affirme M. Harvey.

« Les 67 SADC et CAE travaillent sans relâche à accompagner les collectivités et les entrepreneurs pour qu'ils puissent faire face à de nombreux défis, dont ceux reliés au contexte actuel de la pandémie. Je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre l'essor du Réseau et à travailler à une relance durable et prospère », ajoute M. Harvey.

M. Harvey remplace M. Paul Gauthier qui a œuvré au sein de l'organisation durant 26 ans. Nous le remercions très sincèrement pour ses nombreuses années consacrées à faire évoluer notre organisation en étroite collaboration avec toute l'équipe du Réseau.

À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE

Les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

