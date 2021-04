MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a le très grand plaisir d'annoncer la nomination d'Anne Eschapasse au poste de directrice générale adjointe. Elle succède à Yves Théoret dès aujourd'hui, 19 avril.

Anne Eschapasse © Barcsay Photography (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Forte d'une solide expertise en gestion d'institutions culturelles acquise au Canada et à l'international, Anne Eschapasse intègre un poste clé au MAC. Elle dirigera dès son entrée en fonction la gestion des opérations de l'ensemble du Musée et participera à la planification stratégique des grandes orientations de l'institution dans cette période charnière de son histoire. Elle gérera notamment l'ensemble des activités reliées au grand chantier de transformation et du déménagement du Musée en étroite collaboration avec le directeur général et conservateur en chef du MAC, John Zeppetelli.

Biographie

Anne Eschapasse a débuté sa carrière chez Christie's, à New York, en tant qu'experte en arts décoratifs européens. De 2003 à 2009, elle est directrice des productions et des relations internationales au Musée du Luxembourg à Paris.

Elle s'établit au Québec en 2009 pour rejoindre l'équipe du Musée des beaux-arts de Montréal à titre d'adjointe exécutive de la directrice et conservatrice en chef. Nommée directrice des expositions et des publications au Musée national des beaux-arts du Québec en 2012, un portefeuille enrichi de l'éducation l'année suivante, elle y dirige la programmation et la production des expositions et des activités scolaires et culturelles, la médiation, les éditions, ainsi que la muséographie et les opérations pour la réinstallation de la collection d'art contemporain dans un nouveau pavillon conçu par l'Office for Metropolitan Architecture et réalisé en collaboration avec Provencher Roy.

Directrice générale adjointe, Expositions et rayonnement au Musée des beaux-arts du Canada de 2015 à 2020, Anne Eschapasse a dirigé la programmation et la production des expositions, la stratégie nationale et internationale de rayonnement, dont la représentation du Canada à la Biennale de Venise et l'itinérance européenne de plusieurs expositions d'art canadien, veillé à la gestion de la collection nationale, assuré l'administration du Prix Sobey pour les arts, ainsi que supervisé le programme de prêts et la politique éditoriale. Elle a joué un rôle déterminant dans la transformation des salles et le redéploiement de la collection d'art canadien et autochtone, un projet d'envergure livré pour 150e anniversaire du Canada en 2017.

Anne Eschapasse est titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'Université Paris II-Panthéon Assas, d'un certificat d'enseignement supérieur en muséologie de New York University, d'une maîtrise en arts décoratifs, histoire du design et culture matérielle du Bard Graduate Center à New York. Elle est, en outre, diplômée de l'Attingham Summer School en Angleterre, du Museum (Getty) Leadership Institute aux États-Unis et de HEC Montréal.

Membre du comité directeur du réseau professionnel International Exhibition Organizers et de POLARIS, un réseau de mentorat pour les professionnels de la culture, et administratrice de l'École d'art d'Ottawa, Anne Eschapasse a également enseigné l'histoire de l'art à Christie's Education à Paris et donné des formations universitaires. En 2016, elle a été nommée chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres de la République française pour son travail en diplomatie culturelle.

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Roxane Dumas-Noël, Responsable des relations publiques, T. 514 944-4472, [email protected]

Liens connexes

http://www.macm.org