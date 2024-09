Avis de Nomination - Karina Buist-Tactuk nommée directrice générale adjointe services et expérience membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d'annoncer la nomination de Karina Buist-Tactuk au poste de directrice générale adjointe (DGA), services et expérience membres. Cette nomination, adoptée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration, s'inscrit dans une phase de transformation pour l'organisation, qui permettra de regrouper et intégrer les services offerts aux membres, afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution des municipalités québécoises.

« Avec cette évolution de notre structure organisationnelle, nous sommes plus que jamais prêts à répondre aux besoins des municipalités et à leur offrir des services diversifiés, innovants et adaptés à leurs réalités. La nomination de Karina Buist-Tactuk représente une étape importante pour assurer la croissance continue de notre offre et renforcer l'expérience de nos membres. » a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« Au cours des 18 derniers mois, l'UMQ a considérablement renforcé ses services à valeur ajoutée pour ses membres sous le leadership de Karina Buist-Tactuk, avec le lancement de nombreuses initiatives. Cette nomination marque un tournant stratégique pour l'UMQ et réaffirme notre engagement à offrir des services de qualité tout en soutenant le développement des municipalités du Québec. » a mentionné Jean-Philippe Boucher, directeur général de l'UMQ.

Karina Buist-Tactuk est une gestionnaire accomplie et visionnaire, parfaitement outillée pour relever les défis actuels et futurs de notre organisation. Son expertise et son dévouement constituent des atouts majeurs pour optimiser les services offerts aux municipalités du Québec, tout en renforçant les liens privilégiés entre l'UMQ et ses membres.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]