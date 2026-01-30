AVIS DE NOMINATION - Julie Salvail nommée directrice générale de l'AQPP

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Julie Salvail au poste de directrice générale. Mme Salvail est entrée en fonction le 19 janvier 2026.

Elle succède à Jean Bourcier, qui a occupé ce rôle avec engagement et rigueur pendant plus de onze ans. M. Bourcier quitte ses fonctions aujourd'hui, après avoir assuré une transition harmonieuse des dossiers.

Julie Salvail, Directrice générale (Groupe CNW/Association québécoise des pharmaciens propriétaires)

Convaincue de l'importance de l'indépendance professionnelle des membres, Mme Salvail a démontré une excellente connaissance des enjeux de l'écosystème de la pharmacie et possède une vision et une approche qui s'inscrivent pleinement dans la mission de l'AQPP, soit la défense et la valorisation de la pharmacie communautaire québécoise, ainsi que le soutien aux pharmaciennes et pharmaciens propriétaires dans un environnement en constante évolution.

Son arrivée survient dans un contexte déterminant pour la profession, marqué par les négociations avec le gouvernement pour le renouvellement de son entente globale et pour l'élaboration de la rémunération des nouvelles activités confiées aux pharmaciens avec le déploiement du projet de loi 67.

Un leadership éprouvé au profit du réseau de pharmacies communautaires

Forte de plus de 25 années d'expérience dans les domaines du droit et de la pharmacie communautaire et membre du barreau depuis 1998, Julie Salvail possède un parcours reconnu en gestion stratégique, relations gouvernementales, négociations et relations avec les pharmaciennes et pharmaciens propriétaires. Au fil de sa carrière, elle a occupé des postes clés au sein de SITQ, filiale de la Caisse, Alexis Nihon, Magil Laurentienne et McMahon, une filiale de Metro inc. Jusqu'à tout récemment, Mme Salvail œuvrait auprès du Groupe Jean Coutu (PJC) inc. à titre de vice-présidente relations franchisés et affaires gouvernementales, division pharmacie.

Première femme à siéger au conseil d'administration du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Mme Salvail a également contribué à la Société pour les soins palliatifs à domicile du Grand Montréal.

« Grâce à mes expériences passées auprès des pharmaciens propriétaires, j'ai développé une grande sensibilité aux enjeux du terrain liés à la pharmacie communautaire. J'ai pu observer le grand dévouement des pharmaciennes et des pharmaciens envers leurs patients, leur esprit entrepreneurial et leur grande résilience. Ce sont des caractéristiques qui m'inspireront tout au long de mon mandat que j'entreprends avec enthousiasme. », déclare Mme Salvail.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 100 pharmaciens propriétaires des 1 900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

