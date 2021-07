Avis de nomination - Jean Nadon élu président du conseil d'administration de l'Association des établissements privés conventionnés

MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue en juin, les membres de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) ont élu Jean Nadon à titre de président du conseil d'administration.

« Je tiens d'abord à féliciter M. Nadon pour cette nomination ainsi que les nouveaux membres qui se joignent à notre conseil d'administration. Je tiens également à remercier le président et les administrateurs sortants pour le travail accompli au cours des dernières années. La grande connaissance de M. Nadon de nos opérations ainsi que ses nombreuses années d'expérience à titre de gestionnaire sont un atout essentiel pour la poursuite de la mission de notre association », déclare Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Sous le thème Un vent de changement, M. Nadon a fait campagne afin de favoriser une plus grande collaboration entre l'AEPC et le ministère de la Santé et des Services sociaux. « Les établissements privés conventionnés représentent une diversité d'offres de service, de missions et d'organisations, tous différents les uns que les autres, que je souhaite mettre de l'avant. Nous sommes des partenaires de choix sur plusieurs plans, notamment au niveau de la grande réforme du secteur des centres d'hébergement et de soins de longue durée », conclut le nouveau président du conseil d'administration.

M. Nadon est copropriétaire du Groupe Santé Nadon, riche de son histoire familiale et de son expertise en gestion des soins et services aux personnes hébergées dont l'approche de gestion repose sur des valeurs humaines profondément ancrées dans son ADN depuis 1959, Il est le Directeur général de la Résidence Riviera.

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui représentent 59 établissements et installations - 57 centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et deux centres de réadaptation, incluant des soins palliatifs - répartis dans 11 régions du Québec.

Notre mission est de promouvoir l'amélioration continue de la qualité des soins et des services offerts par nos membres et de soutenir la place de l'entreprise privée conventionnée dans le domaine de la santé et des services sociaux. Pour y arriver, nous nous appuyons sur quatre valeurs essentielles : la qualité, la solidarité, le respect et la collaboration.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Source : Annick Lavoie, Directrice générale, AEPC; Demande médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère principale, H+K Stratégies, 514 435-7208, [email protected]

Liens connexes

http://www.aepc.qc.ca/