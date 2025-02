Avis de nomination - Jean-François Collard nommé président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), est heureux d'annoncer la nomination de M. Jean-François Collard à titre de président-directeur général adjoint. Lors d'une session extraordinaire du conseil général de la FCSSQ tenue ce 11 février 2025, les membres ont procédé à la nomination de M. Collard.

Jean-François Collard nommé président-directeur général adjoint de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (Groupe CNW/Fédération des centres de services scolaires du Québec)

Titulaire d'une maîtrise en administration de l'éducation, M. Jean-François Collard cumule près de treize ans à titre de directeur général adjoint et de directeur général au sein du Centre de services scolaire des Affluents. Auparavant, il a successivement occupé les postes d'enseignant au primaire, de directeur adjoint et de directeur d'établissement. M. Collard est reconnu dans son milieu pour son implication auprès de nombreuses instances politiques et communautaires.

« C'est avec fierté que j'annonce cette nomination. Le parcours de M. Collard et ses diverses réalisations témoignent de son leadership, de son sens de l'innovation et de sa capacité à mettre en place une vision stratégique rassembleuse. Gestionnaire aguerri, je suis convaincu que son expertise sera une force complémentaire indéniable pour relever les grands défis du réseau. » a déclaré le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

« C'est avec un grand enthousiasme que je me joins à l'ensemble de l'équipe de la FCSSQ. Je suis honoré de pouvoir mettre à profit mon expérience et mes compétences au service de tous les membres et des partenaires. Je suis déterminé à poursuivre le développement d'une Fédération capable de soutenir les centres de services scolaires face aux nombreux défis qu'ils doivent relever et à collaborer avec eux pour favoriser la création d'environnements propices à la réussite de tous les élèves. »

a affirmé le nouveau président-directeur général adjoint de la FCSSQ, M. Jean-François Collard.

La date d'entrée en fonction du nouveau président-directeur général adjoint de la Fédération sera déterminée au cours des prochaines semaines.

À propos de la FCSSQ

La Fédération regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La Fédération offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, en développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

