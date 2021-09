Avis de nomination - Dominique Robert nommé président-directeur général adjoint de la FCSSQ

M. Robert, qui entrera en fonction le 15 novembre prochain, œuvre dans le domaine de l'éducation depuis plus de 20 ans et compte une grande expertise dans différents dossiers stratégiques au cœur de la mission de la FCSSQ notamment dans les domaines d'activités liés aux ressources matérielles et informationnelles, au financement et au transport scolaire.

« Ses expériences professionnelles variées, sa connaissance du réseau scolaire et de ses enjeux, de même que son implication dans différents comités stratégiques serviront assurément les intérêts de la FCSSQ et de l'ensemble des centres de services scolaires du Québec », a déclaré Mme Dupré.

Parcours professionnel

Détenant le titre de comptable professionnel agréé (CPA, CA) et titulaire d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, M. Robert a amorcé sa carrière au sein du cabinet comptable Ernst & Young (EY). En 2000, il a joint les rangs du milieu scolaire d'abord à titre de directeur adjoint du service des ressources financières jusqu'à sa nomination en 2006 à la direction du service de l'organisation scolaire et du transport. M. Robert occupe, depuis 2011, les fonctions de directeur général adjoint au sein de la même organisation soit le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI).

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l'équipe de la FCSSQ. C'est un grand privilège de me joindre à l'équipe de Mme Dupré afin de pouvoir contribuer, avec toute l'équipe en place et le réseau, au développement d'une organisation signifiante, soucieuse de répondre aux besoins de ses membres et de relever les défis actuels et futurs qui se présentent aux centres de services scolaires notamment au regard de la réussite et de la persévérance des élèves au Québec. », a déclaré M. Robert.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec; Twitter : @FCSSQc

Liens connexes

https://www.fcssq.quebec/