Avis de nomination - Deux nouveaux directeurs bien enracinés dans la région

Carine Bergeron est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire, avec spécialisation en histoire autochtone. Au cours des 20 dernières années, elle a cheminé au sein de diverses organisations dans le domaine des services aux visiteurs et de l'interprétation du patrimoine. Sa connaissance des acteurs de la communauté contribuera à bâtir des relations durables avec les partenaires de la région, notamment les communautés algonquines.

Titulaire d'une maîtrise en environnement et d'un doctorat en sciences biologiques, Frédéric Bilodeau œuvre quant à lui depuis près de 20 ans dans le domaine de la faune, de l'environnement et de la santé environnementale. Ce passionné de plein air est aussi bien implanté dans le milieu et saura tisser des liens de confiance avec la région.

La Sépaq souhaite au passage remercier M. Ambroise Lycke qui a occupé la direction des parcs nationaux d'Aiguebelle et d'Opémican au cours des deux dernières années. M. Lycke a travaillé avec cœur et engagement à protéger et rendre accessible ces espaces naturels incomparables. Soulignons que M. Lycke a œuvré au parc national d'Opémican à titre de responsable de la conservation et de l'éducation de 2016 à 2020. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs.

Des possibilités uniques dans des environnements uniques

Par ailleurs, les parcs nationaux de la Sépaq, dont ceux d'Opémican et Aiguebelle, les réserves fauniques, dont celle de La Vérendrye, et établissements touristiques offrent présentement plusieurs opportunités d'emploi aux quatre coins de la province. La venue du printemps est un moment où plusieurs songent à leur occupation de la saison estivale.

Alors que le plein air connait une grande popularité, travailler au sein du réseau de la Sépaq permet à la fois de vivre et de transmettre sa passion pour la nature et les activités extérieures dans un environnement unique et stimulant. Il s'agit d'une occasion privilégiée de s'épanouir au cœur d'un territoire exceptionnel, au sein d'une équipe dynamique et dévouée à la découverte de toute la richesse de cette nature généreuse.

En plus d'offrir des avantages intéressants, le travail dans un établissement de plein air de la Sépaq offre l'occasion de vivre des expériences et de faire des rencontres mémorables avec des passionnés.

Les personnes intéressées peuvent postuler directement en ligne ou visiter le site Internet de la Sépaq pour obtenir plus d'informations.

