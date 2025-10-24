Avis de ne pas consommer les diverses variétés de pain préparées et vendues par la Boulangerie Ange

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boulangerie Ange, située au 2151, boulevard Lapinière dans le Mail Champlain, local 63, à Brossard, avise la population de ne pas consommer les diverses variétés de pain préparées et vendues par cette dernière, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente le 24 octobre 2025 et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient vendus dans un comptoir avec service et emballés par le préposé à la demande des clients.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également accès aux communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5432

