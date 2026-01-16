Avis de ne pas consommer divers produits vendus par l'entreprise Marché d'alimentation coréen Mtl

Dénomination du produit Format Lot visé « CAILLÉ DE SOJA ASSAISONNÉE FRIT » 900 g Tous les lots dont les unités ont été vendues entre le 10 et le 14 janvier 2026 « CAILLÉ DE SOJA ASSAISONNÉE » 250 g Tous les lots dont les unités ont été vendues entre le 10 et le 14 janvier 2026 « TOFU »

TOUTES LES VARIÉTÉS Unitaire Tous les lots dont les unités ont été vendues entre le 10 et le 14 janvier 2026 « CHAIR DE CRABE IMITATION » 140 g x 2 Tous les lots dont les unités ont été vendues entre le 10 et le 14 janvier 2026 « ŒUFS FRAIS » Unitaire Tous les lots dont les unités ont été vendues entre le 10 et le 14 janvier 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente entre le 10 et le 14 janvier 2026, et ce, uniquement à l'établissement indiqué ci-dessus. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5574

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation