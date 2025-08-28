Avis de ne pas consommer divers produits prêts-à-manger préparés, emballés et vendus par l'entreprise Poissonnerie du Marché

MISE EN GARDE À LA POPULATION

Québec, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Poissonnerie du Marché, située au 3535, autoroute Jean-Noël-Lavoie (440) Ouest, à Laval, avise la population de ne pas consommer de produits prêts-à-manger préparés, emballés et vendus par cette entreprise, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Beurre à l'ail maison (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les produits visés par la présente mise en garde sont ceux qui peuvent être consommés tels quels ou après un simple réchauffage, sans aucune autre préparation. Les produits visés sont les salades diverses et le beurre à l'ail. Ces produits ont été mis en vente jusqu'au 27 août 2025, exclusivement dans l'établissement mentionné précédemment. Les salades étaient offertes à l'état réfrigéré, soit en libre-service, soit servies par un préposé. Le beurre à l'ail, quant à lui, était offert à l'état congelé dans un contenant de plastique transparent.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5348

Source :

Relations médias

Direction des communications

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation