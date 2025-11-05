Avis de ne pas consommer divers produits en pot de verre préparés et vendus par l'entreprise Panier Gourmand inc.

Dénomination du produit Format Lot visé « Huile d'olive aux piments oiseaux » Unitaire Unités vendues

jusqu'au 4

novembre 2025 « Huile d'olive au thym et romarin » Unitaire Unités vendues

jusqu'au 4

novembre 2025 « Ail confit » Unitaire Unités vendues

jusqu'au 4

novembre 2025 « Caviar d'aubergines » Unitaire Unités vendues

jusqu'au 4

novembre 2025

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 4 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Ils étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, ils pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de la vue et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : https://x.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5445

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation